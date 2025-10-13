ट्रंप के सामने इजरायली सांसदों ने लहराये पोस्टर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी लिए मजे

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप की खुलकर तारीफ की। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज का दिन भावनाओं से परिपूर्ण है। ट्रंप का नाम हमारे राष्ट्र की विरासत में हमेशा के लिए अंकित हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे हैं। यहां इजरायली संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने गाजा युद्ध समाप्ति का ऐलान किया। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि उनका व्यक्तित्व युद्धों को रोकने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल को मजबूत और शक्तिशाली बनाना ही सच्ची शांति की कुंजी है। वहीं जब ट्रंप संसद को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त दो वामपंथी इजरायली सांसदों ने पोस्टर लहराकर ट्रंप के संबोधन में बाधा डाल दी। सदन में हंगामा मच गया और दोनों सांसदों को बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रंप ने अपना भाषण फिर शुरू किया और मजे लेते हुए कहा कि यह बहुत प्रभावी था।

इस दौरान ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से निपटना आसान नहीं है, लेकिन यही उनकी महानता का राज है। संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने उत्साह से कहा कि 20 बंधक अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं। हम आज अपार आनंद और आशा के पल मना रहे हैं। यह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। ये 20 बंधक घर लौट रहे हैं, और यह बेहद गौरवशाली क्षण है। पवित्र भूमि पर सूर्योदय हो रहा है, जहां शांति का आगमन हो गया है।

इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप की खुलकर तारीफ की। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज का दिन भावनाओं से परिपूर्ण है। आपका (ट्रंप) नाम हमारे राष्ट्र की विरासत में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यह मानवता के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। हमने इस पल का बरसों से इंतजार किया था। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं।