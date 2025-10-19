Hindustan Hindi News
सीजफायर के बीच इजरायल ने गाजा पर बोला हमला, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद ऐक्शन में नेतन्याहू

संक्षेप: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को सख्त चेतावनी जारी की कि गाजा में युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमास को पूरी तरह हथियारबंद नहीं किया जाता और फिलिस्तीनी क्षेत्रों को विसैन्यीकृत नहीं कर दिया जाता।

Sun, 19 Oct 2025 02:37 PM
अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम के बीच बढ़ते तनाव के दौरान इजरायल ने गाजा पर हमला बोल दिया है। यह कार्रवाई अमेरिकी आरोपों के ठीक बाद हुई, जिसमें कहा गया कि हमास ने गाजा के विवादित इलाकों में नागरिकों पर हमले की साजिश रच रहा था, जो युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन हो सकता है। इजरायली सेना ने इस हमले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कुछ अपुष्ट खबरों के मुताबिक, इजरायल ने राफा क्षेत्र में हवाई हमले किए हैं। रविवार को रॉयटर्स और अन्य प्रमुख समाचार वेबसाइटों ने इजरायली चैनल 12 के हवाले से खबर दी है।

यह घटना फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के उस खंडन के तुरंत बाद सामने आई, जिसमें अमेरिका के दावों को खारिज किया गया था। अमेरिका ने 'विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टों' का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हमास गाजा के निवासियों पर 'तत्काल हमला' करने और उसके बाद संघर्षविराम तोड़ने की योजना बना रहा है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को सख्त चेतावनी जारी की कि गाजा में युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमास को पूरी तरह हथियारबंद नहीं किया जाता और फिलिस्तीनी क्षेत्रों को विसैन्यीकृत नहीं कर दिया जाता। यह बयान ऐसे समय आया जब हमास की सैन्य शाखा इज्जेदीन अल-कस्साम ब्रिगेड ने अमेरिका-मध्यस्थ युद्धविराम समझौते के तहत शनिवार रात दो और बंधकों के शव सौंप दिए।

नेतन्याहू ने उसी दिन ऐलान किया कि गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा क्रॉसिंग अगली सूचना तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इसका दोबारा खुलना हमास द्वारा मृत बंधकों के शव लौटाने पर निर्भर करेगा। यह घोषणा मिस्र स्थित फिलिस्तीनी दूतावास के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें कहा गया था कि गाजावासियों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार राफा क्रॉसिंग सोमवार से फिर से खुल जाएगा।

उधर, अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को गाजा शांति समझौते के सभी पक्षों को सूचित किया कि हमास फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले की योजना बना रहा है, जो युद्धविराम का 'गंभीर उल्लंघन' होगा। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह सुनियोजित हमला समझौते का सीधा उल्लंघन होगा और मध्यस्थता से हासिल प्रगति को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, इन 'विश्वसनीय रिपोर्टों' का कोई ठोस विवरण साझा नहीं किया गया।

बयान में चेतावनी दी गई कि अगर हमास इस योजना को अंजाम देता है, तो गाजा की जनता की सुरक्षा और युद्धविराम की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने अमेरिकी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को 'मनगढ़ंत' करार दिया।

