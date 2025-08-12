Israeli Embassy Attacked in nedarland amid Facing criticise over gaza new action plan यूरोपीय देश में इजरायली दूतावास पर हमला, पहले ही अकेला पड़ रहा यहूदी देश, Middle-east Hindi News - Hindustan
Israeli Embassy Attacked in nedarland amid Facing criticise over gaza new action plan

यूरोपीय देश में इजरायली दूतावास पर हमला, पहले ही अकेला पड़ रहा यहूदी देश

इजरायल ने जब से गाजा पर पूर्ण कब्जे का ऐलान किया है, कई देशों ने इजरायल का विरोध तेज कर दिया है। इस बीच नीदरलैंड में इजरायली दूतावास पर हमला हुआ है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:06 PM
गाजा पर पूर्ण कब्जे वाली प्लानिंग और हमले को लेकर इजरायल पहले ही अलग-थलग पड़ा है। कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मांग तेज कर दी है। इन सबके बीच विदेशों में अपने दूतावास पर हमलों ने इजरायल की चिंता बढ़ा दी है। नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में स्थित इजरायली दूतावास पर आज तीन लोगों ने हमला कर दिया। इजरायल के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, हमलावरों ने दूतावास के मुख्य प्रवेश द्वार पर लाल रंग का पेंट फेंका और मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया।

मंत्रालय द्वारा जारी तस्वीरों में दूतावास का प्रवेश द्वार लाल पेंट से सना और दरवाजा टूटा हुआ दिख रहा है। स्थानीय सुरक्षा बलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और डच पुलिस ने तीनों संदिग्धों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

हालांकि, मंत्रालय ने इस हमले के पीछे की मंशा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह घटना उस समय हुई है जब एक हफ्ते पहले पेरिस में इजरायली एयरलाइन ‘एल अल’ के दफ्तर पर भी लाल पेंट फेंका गया था और दीवारों पर “Free Palestine” तथा “El Al genocide airline” लिख दिया गया था।

हाल के महीनों में गाज़ा में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच कई यहूदी और इजरायली ठिकानों पर विदेशों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। इन हमलों को इजरायल विरोधी और pro-Palestinian प्रदर्शनकारियों से जोड़ा जा रहा है।

गाजा पर इजरायल की नई प्लानिंग

इज़रायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने हाल ही में गाज़ा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हमास को नामो-निशान मिटाना, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और ग़ाज़ा में स्थायी नियंत्रण स्थापित करना है। हालांकि, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोहराया है कि यह कब्जा हमेशा के लिए नहीं होगा। बाद में प्रशासन को संभालने के लिए ऐसे अरब बलों को जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है जो इसे समुचित रूप से चला सकें।

गाज़ा सिटी और अन्य अभी नियंत्रित न किए गए इलाकों में हमले की तैयारी के तहत, नागरिकों को सुरक्षा के नाम पर हटाने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के लिए ‘सुरक्षा ज़ोन’ निर्धारित किए गए हैं, जो अक्टूबर तक चल सकता है।

