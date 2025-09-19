Israeli Defense Minister Israel Katz threatens to kill Houthi leader Abdul-Malik al-Houthi अब तुम्हारा नंबर आएगा... किस पर भड़के इजरायली रक्षा मंत्री, दे दी जान से मारने की धमकी, Middle-east Hindi News - Hindustan
Israeli Defense Minister Israel Katz threatens to kill Houthi leader Abdul-Malik al-Houthi

अब तुम्हारा नंबर आएगा... किस पर भड़के इजरायली रक्षा मंत्री, दे दी जान से मारने की धमकी

काट्ज ने एक्स पर लिखा कि अब्दुल-मलिक अल-हूती... तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी सरकार के अन्य लोगों के पास भेजा जाएगा। हूती झंडे पर लिखे नारे 'इजरायल की मौत, यहूदियों पर अभिशाप' की जगह इजरायली नीला-सफेद झंडा यमन की एकीकृत राजधानी पर लहराएगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 04:38 PM
गाजा में इजरायल हमास पर कहर बरपा रहा है। स्थानीय लोग शहर छोड़कर अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। इजरायल कई समूहों से एक साथ संघर्ष कर रहा है और किसी से भी टकराव से पीछे नहीं हट रहा। इस बीच, यमन और इजरायल के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजरायल कार्रवाई कर रहा है। हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में अब इजरायल बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।

इजरायली रक्षा मंत्री ने दी जान से मारने की धमकी

इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूती नेता अब्दुल-मलिक अल-हूती को जान से मारने की धमकी दी है। काट्ज ने कहा है कि जल्द ही तुम्हारा नंबर आएगा। इससे पहले 28 अगस्त को इजरायल ने यमन में हवाई हमला कर हूती सरकार के प्रधानमंत्री और कई महत्वपूर्ण सदस्यों को मार दिया था। अब इजरायल ने फिर से ऐसे हमले की धमकी दी है।

दरअसल, गुरुवार को इजरायल के दक्षिणी शहर ऐलात के एक होटल पर हूती विस्फोटक ड्रोन से हमला हुआ था। इस दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल और दो अन्य ड्रोनों को भी रोका गया। इस हमले के बाद काट्ज ने एक्स पर लिखा कि अब्दुल-मलिक अल-हूती... तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी सरकार के अन्य लोगों के पास भेजा जाएगा। हूती झंडे पर लिखे नारे 'इजरायल की मौत, यहूदियों पर अभिशाप' की जगह इजरायली नीला-सफेद झंडा यमन की एकीकृत राजधानी पर लहराएगा।

अब्दुल-मलिक कौन है?

अब्दुल-मलिक हूती आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल-हूती के भाई हैं। 2004 में हुसैन की मौत के बाद अब्दुल-मलिक ने संगठन की कमान संभाली। 2015 में हूतियों ने यमन की सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना सहित बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में मलिक ने एक मजबूत नेता और कमांडर के रूप में पहचान बनाई।

अब्दुल-मलिक के बारे में कहा जाता है कि वह लंबे समय तक एक जगह नहीं ठहरता और बार-बार अपनी लोकेशन बदलता रहता है। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता। यह भी कहा जाता है कि उसके अपने लोगों को भी उसकी सटीक जानकारी नहीं होती कि वह कहां है और क्या कर रहा है। हालांकि, वह समय-समय पर वीडियो संदेश जारी करता रहता है।

बढ़ रही हूतियों की लगातार ताकत

बताया जाता है कि अब्दुल-मलिक के नेतृत्व में हूतियों की ताकत लगातार बढ़ी है। खासकर लाल सागर में उसने इजरायल, अमेरिका और उनके सहयोगियों को कड़ी चुनौती दी है। हूती विद्रोही अक्सर इजरायल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं और लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं। वे आए दिन इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते रहते हैं।

