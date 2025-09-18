इजरायली सेना के निशाने पर अब हिजबुल्लाह, लोगों से दक्षिणी लेबनान खाली करने को कहा

सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाय अद्राई ने एक्स पर लिखा कि सेना निकट भविष्य में दक्षिणी लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में हिजबुल्लाह से जुड़े सैन्य ढांचे पर हमला करेगी, जो इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को पुनर्जनन के निषिद्ध प्रयासों के जवाब में होगा

इजरायली सेना ने घोषणा की है कि वह जल्द ही दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगी। सेना ने स्थानीय लोगों से तत्काल क्षेत्र खाली करने की अपील की है। प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई इजरायल के इस दावे के जवाब में की जा रही है कि हिजबुल्लाह सीमा के पास अपनी गतिविधियों को फिर से संगठित और विस्तार करने की कोशिश कर रहा है।

सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाय अद्राई ने एक्स पर लिखा कि सेना निकट भविष्य में दक्षिणी लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में हिजबुल्लाह से जुड़े सैन्य ढांचे पर हमला करेगी, जो इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को पुनर्जनन के निषिद्ध प्रयासों के जवाब में होगा। हाल के हफ्तों में इजरायल और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे व्यापक संघर्ष की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप और धमकियां दे रहे हैं।

दरअसल, कतर की राजधानी दोहा में फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा था कि कतर पर इजरायल का हमला खाड़ी देशों के लिए एक चेतावनी है कि अगर क्षेत्र में चरमपंथी समूह हार गए तो भविष्य में उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। कासिम ने कहा था कि हम कतर के साथ हैं, जिस पर हमला हुआ है, और हम फलस्तीनी प्रतिरोध का भी समर्थन करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह हमला मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से पर 'ग्रेटर इजरायल' स्थापित करने के इजरायल के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने इजरायल से सामान्य संबंध रखने वाले बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अगर प्रतिरोध करने वालों को दुश्मन हरा देता है, तो अगला नंबर आपका होगा।