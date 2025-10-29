Hindustan Hindi News
गाजा में बमबारी कर दर्जनों को मारा, अब बोला इजरायल- फिर से लागू हो गया सीजफायर

संक्षेप: गाजा में रातभर हुए इजरायली हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इस घटनाक्रम को अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध-विराम के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 02:42 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गाजा
इजरायल ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि उसने गाजा में युद्धविराम को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले मंगलवार की रात उसकी सेना ने हमास के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए थे। ये हमले उस घातक फिलिस्तीनी हमले के जवाब में किए गए, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई थी।

इजराइली सेना ने एक बयान में बताया कि उसकी सेनाओं ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के भीतर सक्रिय 'आतंकवादी संगठनों के शीर्ष 30 आतंकवादियों' को निशाना बनाकर हमले किए। सेना ने कहा कि इजरायल युद्धविराम समझौते का पालन जारी रखेगा लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन पर सख्त प्रतिक्रिया देगा।

मंगलवार को हुआ यह टकराव 10 अक्टूबर को घोषित हुए युद्धविराम के बाद का सबसे गंभीर माना जा रहा है। यह वही युद्धविराम है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “क्षेत्र में स्थिरता लाने वाले शांति समझौते के पहले चरण” के रूप में पेश किया था।

ट्रंप ने इजरायल की कार्रवाई का किया बचाव

राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि युद्धविराम बरकरार रहेगा। उन्होंने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, “इजरायल ने पलटवार किया और उन्हें ऐसा करना चाहिए था। जब इस तरह का हमला होता है, तो जवाब देना जरूरी है।” ट्रंप जापान की यात्रा पूरी करने के बाद दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत नेताओं की बैठक के लिए रवाना हो रहे थे।

नेतन्याहू ने दिए ‘शक्तिशाली हमलों’ के आदेश

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को “शक्तिशाली हमलों” का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उस हमले के जवाब में की गई, जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया था।

हमले के जवाब में हमास ने कहा कि वह एक अन्य बंधक का शव सौंपने में देरी करेगा। गाजा पट्टी के मध्य शहर दीर ​​अल-बलाह स्थित अक्सा अस्पताल ने बताया कि दो इजरायली हवाई हमलों के बाद रात भर में कम से कम 10 शव अस्पताल लाए गए, जिनमें तीन महिलाएं और छह बच्चे शामिल थे। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल ने बताया कि इलाके में पांच इजरायली हमलों के बाद उसे 20 शव मिले, जिनमें 13 बच्चे और दो महिलाएं थीं। मध्य गाजा में अल-अवदा अस्पताल ने बताया कि उसे 30 शव मिले हैं जिनमें से 14 बच्चों के हैं।

हमास और इजरायल दोनों पर दबाव

हमास ने इजरायल पर “युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन” करने का आरोप लगाया, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि उसके हमले “आत्मरक्षा” में किए गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना युद्धविराम समझौते की नाज़ुक स्थिति को उजागर करती है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी अब भी गहरी है। अमेरिका और मिस्र की मध्यस्थता से हुआ यह युद्धविराम गाजा और उसके आसपास के इलाकों में राहत की उम्मीद जगा रहा था। लेकिन ताजा हिंसा ने इस उम्मीद को कमजोर कर दिया है।

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
