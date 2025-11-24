Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israeli army dismissed several generals after 7 October 2023 attack
इजरायली सेना का बड़ा ऐक्शन, कई आर्मी अफसर बर्खास्त; 7 अक्टूबर 2023 से जुड़ा है तार

इजरायली सेना का बड़ा ऐक्शन, कई आर्मी अफसर बर्खास्त; 7 अक्टूबर 2023 से जुड़ा है तार

संक्षेप:

इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी के लिए तीन जनरलों को पद से हटा दिया गया है और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की गई है।

Mon, 24 Nov 2025 03:57 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

7 अक्टूबर 2023.. इसी दिन हमास ने इजरायल की सीमा में घुसपैठ की और करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी। लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना के बाद हमास और इजरायल के बीच वह युद्ध शुरू हुआ। दो साल बाद अब इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने रविवार (23 नवंबर 2025) को कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी के लिए तीन जनरलों को पद से हटा दिया गया है और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह कदम सैन्य प्रमुख इयाल जमीर द्वारा हमले तक पहुंचने वाली खामियों की 'व्यवस्थित जांच' की मांग किए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद आया है, जबकि नेतन्याहू सरकार ने जनता के भारी दबाव के बावजूद स्वतंत्र राज्य स्तरीय जांच आयोग गठित करने से इनकार कर दिया है। बर्खास्त किए गए जनरलों में तीन डिविजन कमांडर शामिल हैं, जिनमें से एक उस समय सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख थे।

रविवार को जारी आधिकारिक सैन्य बयान में कहा गया कि गाजा पट्टी से हमास के हमले को रोकने में इजरायली सेना की विफलता के लिए ये तीनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि ये तीनों जनरल पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके थे, फिर भी उन्हें औपचारिक रूप से बर्खास्त किया गया। इसके अलावा नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा हुई है, साथ ही चार अन्य जनरलों और कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

दरअसल, इस महीने की शुरुआत में सैन्य प्रमुख इयाल जमीर द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, जिसमें 7 अक्टूबर हमलों की सेना की आंतरिक जांच रिपोर्ट दिए गए थे। रिपोर्ट में पाया गया कि सैन्य तंत्र में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत और संगठनात्मक खामियां थीं। जांच में हमलों की पूर्व चेतावनी देने में 'अक्षमता' के चलते 'खुफिया विफलता' की ओर इशारा किया गया है, जबकि सेना के पास 'असाधारण गुणवत्ता वाली उच्चस्तरीय खुफिया जानकारी' मौजूद थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।