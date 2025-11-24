इजरायली सेना का बड़ा ऐक्शन, कई आर्मी अफसर बर्खास्त; 7 अक्टूबर 2023 से जुड़ा है तार

संक्षेप: इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी के लिए तीन जनरलों को पद से हटा दिया गया है और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की गई है।

7 अक्टूबर 2023.. इसी दिन हमास ने इजरायल की सीमा में घुसपैठ की और करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी। लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना के बाद हमास और इजरायल के बीच वह युद्ध शुरू हुआ। दो साल बाद अब इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने रविवार (23 नवंबर 2025) को कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी के लिए तीन जनरलों को पद से हटा दिया गया है और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह कदम सैन्य प्रमुख इयाल जमीर द्वारा हमले तक पहुंचने वाली खामियों की 'व्यवस्थित जांच' की मांग किए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद आया है, जबकि नेतन्याहू सरकार ने जनता के भारी दबाव के बावजूद स्वतंत्र राज्य स्तरीय जांच आयोग गठित करने से इनकार कर दिया है। बर्खास्त किए गए जनरलों में तीन डिविजन कमांडर शामिल हैं, जिनमें से एक उस समय सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख थे।

रविवार को जारी आधिकारिक सैन्य बयान में कहा गया कि गाजा पट्टी से हमास के हमले को रोकने में इजरायली सेना की विफलता के लिए ये तीनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि ये तीनों जनरल पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके थे, फिर भी उन्हें औपचारिक रूप से बर्खास्त किया गया। इसके अलावा नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा हुई है, साथ ही चार अन्य जनरलों और कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।