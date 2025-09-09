Israeli army calls for complete evacuation of Gaza City people warning 'गाजा शहर पूरी तरह कर दो खाली', यरुशलम आतंकी हमले के बाद खतरनाक मूड में इजरायली सेना, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israeli army calls for complete evacuation of Gaza City people warning

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:56 PM
इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान से पहले मंगलवार की सुबह गाजा सिटी को पूरी तरह से खाली करने का आग्रह किया। गाजा में चल रही लड़ाई में शहर को पूरी तरह से खाली करने की यह पहली चेतावनी है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने मंगलवार को कहा कि गाजा में 30 ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास सैन्य बुनियादी ढांचे के रूप में कर रहा था।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा था कि इजरायल कम से कम 50 आतंक के टावरों को नष्ट करने की योजना बना रहा है, जिनका इस्तेमाल हमास की ओर से किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने गाजा शहर में कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और दावा किया कि हमास ने उनमें निगरानी ढांचा स्थापित कर लिया है।

मानवीय क्षेत्र में जाने का निर्देश

यह विध्वंस हमास के बचे हुए आखिरी गढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए इजरायल के बढ़ते आक्रमण का हिस्सा है। इजरायल ने फिलिस्तीनियों से गाजा सिटी के कुछ हिस्सों से भागकर दक्षिणी क्षेत्र में निर्धारित मानवीय क्षेत्र में जाने का आग्रह किया है। गाजा सिटी के क्षेत्र में लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी हैं। हालांकि, इस चेतावनी से पहले उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही गाजा सिटी छोड़कर गया है।

यरुशलम आतंकी हमले में 6 की मौत

वहीं, यरुशलम के रामोट जंक्शन पर सोमवार को आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 21अन्य घायल हो गए, जिसके बाद इजरायल ने पश्चिमी तट में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 2 बंदूकधारी रामोट जंक्शन पहुंचे और बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक सशस्त्र नागरिक और सुरक्षा अधिकारी ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई जिसमें दोनों हमलावर घटनास्थल पर ही मारे गए। यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन सेवा ने घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

