गाजा के बाद अब इजरायल के निशाने पर लेबनान, 'गाइडेड मिसाइल' दाग 4 को मारा

गाजा के बाद अब इजरायल के निशाने पर लेबनान, 'गाइडेड मिसाइल' दाग 4 को मारा

संक्षेप: लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि हमला नबातिह जिले के कफरसिर शहर को निशाना बनाया गया था। शुरुआती खबरों से पता चलता है कि लगभग 2:15 बजे एक गाइडेड मिसाइल ने एक कार को लक्ष्य बनाया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इस घटना से इलाके में व्यापक तबाही मची।

Sun, 2 Nov 2025 10:58 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
गाजा में युद्धविराम लागू होने के बावजूद इजरायल ने हमास के कई ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। इस बीच अब इजरायल का फोकस लेबनान पर केंद्रित हो गया है, जहां हिजबुल्लाह के कारण पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस तनाव के बीच इजरायल ने लेबनान पर तेज-रफ्तार हवाई हमले बोले, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम चार लोग मारे गए, जबकि तीन अन्य जख्मी हो गए,जिनका इलजा स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि हमला नबातिह जिले के कफरसिर शहर को निशाना बनाया गया था। शुरुआती खबरों से पता चलता है कि लगभग 2:15 बजे (16:15 जीएमटी) एक 'गाइडेड मिसाइल' ने एक कार को लक्ष्य बनाया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इस घटना से इलाके में व्यापक तबाही मची, जिसके चलते आपातकालीन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। यह हमला तब हुआ जब लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने इजरायल पर सीमा-पार शत्रुता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा था, और इसके एक दिन बाद इजरायल पर हमलों को बढ़ाने का आरोप लगाया गया।

अल जजीरा के अनुसार, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कम से कम पांच इलाकों में अपनी मौजूदगी कायम रखी है और लगभग रोजाना हवाई हमले जारी हैं, जो ज्यादातर हिजबुल्लाह के अड्डों को टारगेट करते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में एक अन्य घटना में, राष्ट्रपति औन ने लेबनान की सेना को दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी नए इजरायली हमले का मुकाबला करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (एनएनए) के मुताबिक, यह निर्देश सीमावर्ती शहर ब्लिडा पर इजरायली हमले के बाद आया, जहां सैनिकों ने टाउन हॉल पर कब्जा कर लिया और वहां सो रहे नगरपालिका अधिकारी इब्राहिम सलामेह की हत्या कर दी।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायली सेना ने लेबनान में कम से कम 111 नागरिकों की जान ले ली है। राष्ट्रपति औन ने पिछले महीने कहा था कि इजरायल के साथ उनकी प्रस्तावित वार्ता का मकसद 'इजरायली कब्जे को समाप्त करना' है, और उन्होंने शांति स्थापना के लिए बातचीत की इच्छा दोहराई। दूसरी तरफ, इजरायल का आरोप है कि लेबनान ने हिजबुल्लाह को काबू में न करने या उसके हथियार न छीनने के कारण युद्धविराम के अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। हालांकि, हिजबुल्लाह ने हथियार डालने के सभी बाहरी दबावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

