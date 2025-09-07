इजरायल ने अचानक बंद किया एयरस्पेस, उड़ान पर रोक; जानें क्यों

यमन के हूती आतंकवादी समूह द्वारा लॉन्च किए गए एक ड्रोन ने दक्षिणी इजरायली हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसके कारण इजरायली सेना ने रविवार को हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और उड़ानें स्थगित कर दीं।

इजरायल के दक्षिणी रेमन हवाई अड्डे के ऊपर इजरायली हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। यमन के हूती आतंकवादी समूह द्वारा लॉन्च किए गए एक ड्रोन ने दक्षिणी इजरायली हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसके कारण इजरायली सेना ने रविवार को हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और उड़ानें स्थगित कर दीं। खबरों के अनुसार, इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है।

हूतियों ने दागे कई ड्रोन न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हूतियों ने कई ड्रोन दागे थे, जिनमें से कुछ को इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया गया। फिर भी, कम से कम एक ड्रोन ने दक्षिणी इजरायल के ऐलात शहर के पास स्थित रेमन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इस हमले का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले में दो लोग घायल हुए हैं।