गाजा सिटी में इजरायल का कहर, एक ही दिन में 91 की मौत; धमाकों से हिल गई धरती
इजरायल ने गाजा सिटी में हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को ही इजरायली हमले में कम से कम 91 की मौत हो गई। मरने वालों में एक फेमस डॉक्टर का परिवार भी शामिल है।
गाजा सिटी में मची भगदड़ के बीच इजरायली हमले में एक ही दिन में करीब 91 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक जाने-माने डॉक्टर का परिवार भी शामिल है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गाजा में पलायन कर रहे लोगों को भी इजरायल ने निशाना बनाया है। शनिवार को इजरायल ने गाजा सिटी में घरों, शिविरों, टेंट और लोगों को ले जा रहे ट्रक को निशाना बनाया।
गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सालमिया के परिवार को भी निशाना बनाया गया है। उनके भाई, ससुराल पक्ष के लोग, उनके बच्चे और कई अन्य लोग इजरायली हमलों में मारे गए। वहीं इजरायल ने नासर इलाके में दूसरा हमला किया जिसमें एक ट्रक को निशाना बनाया गया। ट्रक में सवार लोगों की मौत हो गई।
बता दें कि गाजा सिटी में धरती और आसमान से जोरदार हमलों की वजह से लोग उत्तर की ओर भाग रहे हैं। हालांकि वे भी इजरायली हमलों से सुरक्षित नहीं हैं। इजरायल की सेना बम से लैस रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है जो कि बड़ी तबाही करते हैं। कई जगहों पर धमाका इतना जोरदार होता है कि भूकंप के झटके की तरह महसूस होता है।
अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा सिटी के हालात इतने खराब हो गए हैं कि घायलों तक दवाइयां और खाना पहुंचाना भी मुश्किल है। गाजा सिटी में बीते एक महीने में ही 4 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं इजरायली सेना ने कम से कम 20 बहुमंजिला इमारतों को नेस्तनाबूत कर दिया है। लोगों को ऐसी जगह भी रहना पड़ रहा है जहां पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है।
हमास ने इजरायल को धमकाया है कि अगर वह इसी तरह हमले करता रहा तो बचे हुए 48 बंधकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हमास के कासम ब्रिगेड ने एक बंधक की तस्वीर जारी की और कहा कि अब इसकी विदाई का समय आ गया है। वहीं बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इजरायल को युद्धविराम के समझौते को मान लेना चाहिए। गाज
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।