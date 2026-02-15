Hindustan Hindi News
इजरायल ने गाजा में फिर से कहर बरपाया, मारे गए 9 फिलिस्तीनी; आईडीएफ ने क्या कहा?

Feb 15, 2026 03:35 pm IST
गाजा पट्टी में तनाव फिर से बढ़ गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, रविवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें विस्थापित परिवारों के तंबू शिविर पर भी हमला शामिल है।

गाजा पट्टी में तनाव फिर से बढ़ गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, रविवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें विस्थापित परिवारों के तंबू शिविर पर भी हमला शामिल है। इजरायल का दावा है कि ये हमले हमास के आतंकवादियों पर सटीक कार्रवाई हैं, जो युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहे थे। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर समझौते तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।

फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को उत्तरी और दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम नौ फिलिस्तीनी मारे गए। चिकित्साकर्मियों ने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए बने तंबू शिविर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम चार लोग मारे गए, जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण में खान यूनिस में एक अन्य हमले में पांच लोग मारे गए।

वहीं, एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) हमास के 'आतंकवादियों' पर हमला कर रहा है, जो शनिवार को बेत हनौन में हुई एक घटना के जवाब में है, जहां आतंकवादी येलो लाइन के पूर्व में एक सुरंग से बाहर निकले थे। अधिकारी ने रविवार के हमलों को 'सटीक' बताया और कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं। उन्होंने दावा किया कि हमास ने अक्टूबर में हुए युद्धविराम समझौते का छह से अधिक बार उल्लंघन किया है, जिसमें इजरायल और हमास नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करने के लिए सहमत 'पीली रेखा' के पूर्व में तैनाती भी शामिल है।

एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप

इजरायल और हमास ने बार-बार एक-दूसरे पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह समझौता गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। शनिवार को सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में तैनात आईडीएफ कर्मियों के पास सशस्त्र 'आतंकवादियों' की पहचान की है।

आईडीएफ ने कहा कि वह समझौते के अनुसार उत्तरी गाजा पट्टी में भूमिगत सुरंगों को नष्ट करना जारी रखे हुए हैं। सेना ने बताया कि उसने कई बंदूकधारियों को एक सुरंग से निकलते हुए और येलो लाइन के पूर्व में एक इमारत के मलबे के नीचे प्रवेश करते हुए देखा। वायुसेना के विमानों ने उस इमारत पर हमला किया, जिसमें दो बंदूकधारियों को मार गिराया गया और संभावना है कि हमले में अतिरिक्त आतंकवादी भी मारे गए हों।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा समझौते की शुरुआत के बाद से इजरायली गोलीबारी में कम से कम 600 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने कहा कि इसी अवधि में गाजा में आतंकवादियों द्वारा चार सैनिक मारे गए हैं।

