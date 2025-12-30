Hindustan Hindi News
Israel will ban the work of several humanitarian organizations in Gaza from 1 January 2026
1 जनवरी 2026... गाजा को लेकर इजरायल ने कर दिया सख्त ऐलान; अब क्या होगा?

संक्षेप:

इजरायल ने गाजा में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जांच के लिए बनाए गए अपने नए नियमों का पालन न करने पर कई मानवीय संगठनों की गतिविधियां निलंबित करेगा, जिनमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी शामिल है।

Dec 30, 2025 10:02 pm IST Devendra Kasyap
गाजा को लेकर इजरायल ने बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि वह गाजा में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जांच के लिए बनाए गए अपने नए नियमों का पालन न करने पर कई मानवीय संगठनों की गतिविधियां निलंबित करेगा, जिनमें 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ भी शामिल है। प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि जिन संगठनों पर एक जनवरी से प्रतिबंध लगाया जाएगा, वे कर्मचारियों, वित्त पोषण और संचालन से जुड़ी जानकारी साझा करने से संबंधित नई शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं।

मंत्रालय ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पर आरोप लगाया कि उसने उन कुछ कर्मचारियों की भूमिकाओं को स्पष्ट नहीं किया, जिन पर इजराइल ने हमास और अन्य चरमपंथी संगठनों के साथ सहयोग का आरोप लगाया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि इजरायल के ये नियम मनमाने हैं और इससे उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि गाजा में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों में से लगभग 25 संगठनों, यानी 15% के परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे इसके फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम एमएसएफ से भी जाना जाता है, ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इजरायल ने इससे पहले 2024 में गाजा में सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इसके कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे। उस समय, समूह ने कहा था कि वह इन आरोपों से बहुत चिंतित है और इन्हें गंभीरता से ले रहा है। समूह ने कहा कि वह कभी भी जानबूझकर सैन्य गतिविधि में शामिल लोगों को नौकरी पर नहीं रखेगा।

गाजा में भेजी जा रही सहायता की मात्रा को लेकर इजरायल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच मतभेद बना हुआ है। इजरायल का दावा है कि वह दो साल से चल रहे युद्ध में 10 अक्टूबर से लागू हुए नवीनतम युद्धविराम समझौते में निर्धारित सहायता प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहा है, लेकिन मानवीय संगठन इजरायल के आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि 20 लाख से अधिक आबादी वाले इस तबाह फिलिस्तीनी क्षेत्र में और अधिक सहायता की सख्त जरूरत है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

