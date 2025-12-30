1 जनवरी 2026... गाजा को लेकर इजरायल ने कर दिया सख्त ऐलान; अब क्या होगा?

संक्षेप: इजरायल ने गाजा में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जांच के लिए बनाए गए अपने नए नियमों का पालन न करने पर कई मानवीय संगठनों की गतिविधियां निलंबित करेगा, जिनमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी शामिल है।

गाजा को लेकर इजरायल ने बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि वह गाजा में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जांच के लिए बनाए गए अपने नए नियमों का पालन न करने पर कई मानवीय संगठनों की गतिविधियां निलंबित करेगा, जिनमें 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ भी शामिल है। प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि जिन संगठनों पर एक जनवरी से प्रतिबंध लगाया जाएगा, वे कर्मचारियों, वित्त पोषण और संचालन से जुड़ी जानकारी साझा करने से संबंधित नई शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं।

मंत्रालय ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पर आरोप लगाया कि उसने उन कुछ कर्मचारियों की भूमिकाओं को स्पष्ट नहीं किया, जिन पर इजराइल ने हमास और अन्य चरमपंथी संगठनों के साथ सहयोग का आरोप लगाया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि इजरायल के ये नियम मनमाने हैं और इससे उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि गाजा में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों में से लगभग 25 संगठनों, यानी 15% के परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे इसके फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम एमएसएफ से भी जाना जाता है, ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इजरायल ने इससे पहले 2024 में गाजा में सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इसके कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे। उस समय, समूह ने कहा था कि वह इन आरोपों से बहुत चिंतित है और इन्हें गंभीरता से ले रहा है। समूह ने कहा कि वह कभी भी जानबूझकर सैन्य गतिविधि में शामिल लोगों को नौकरी पर नहीं रखेगा।