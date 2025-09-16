इजरायल अब इस देश पर करने जा रहा बड़ा अटैक, बंदरगाह खाली करने का दिया अल्टीमेटम
इजरायल ने बीते सप्ताह भी सना पर भीषण हमला किया था जिसमें हुती विद्रोहियों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इजरायल के हवाई हमले में 46 लोग मारे गए थे, जिनमें में से 26 स्थानीय मीडिया संस्थान के कर्मचारी थे।
मिडिल ईस्ट में कतर की राजधानी दोहा पर बम बरसाने के बाद इजरायल ने यमन पर बड़े हमले का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को ऐलान किया है कि अगले कुछ घंटों में यमन के प्रमुख बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा। बयान में इजरायली सेना ने कहा है कि यमन के लाल सागर के बंदरगाह होदेइदाह को खाली करने का आदेश भी जारी किया गया है।
इससे पहले बीते सप्ताह भी इजरायल ने यमन में कहर मचाया था। यमन की राजधानी सना में इजरायल के हवाई हमले में मारे गये 46 लोग मारे गए थे। इनमें 26 लोग स्थानीय मीडिया संस्थान के कर्मचारी थे। यमन के हूती समूह ने रविवार को बताया कि हमले में मध्य सना में तहरीर चौक पर स्थित दो समाचार पत्रों, 26 सितंबर और अल-येमन के कार्यालय ध्वस्त हो गए। हूती नियंत्रित स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में 165 लोग घायल भी हुए, जिनमें महिला और बच्चे शामिल हैं।
वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने सैन्य शिविरों, हूतियों के जनसंपर्क मुख्यालय और एक ईंधन भंडारण स्थल को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने साथ ही कहा कि ये कार्रवाई हूती समूह द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में थी। हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने इस हमले का जवाब देने की कसम खाई। बता दें कि याह्या का कार्यालय भी पिछले सप्ताह हुए हवाई हमले में नष्ट हो गया। इजरायल के ओर से लगातार हमलों के बाद हुती विद्रोहियों ने इजरायली आक्रमण के जवाब में हमले जारी रखने और गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बनाने का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि यमन के उत्तरी अधिकतर हिस्से में हूतियों का ही कब्जा है और वे इजरायल के गाजा पर हमलों के विरोध में लाल सागर के जहाजों को लगातार निशाना बनाते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।