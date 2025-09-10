Israel targets Houthis in Yemen's Sanaa after missile attacks इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर किया हमला, निशाने पर हूतियों का कमांड और कंट्रोल मुख्यालय, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel targets Houthis in Yemen's Sanaa after missile attacks

इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर किया हमला, निशाने पर हूतियों का कमांड और कंट्रोल मुख्यालय

इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर हमला किया है। अल मसीरा टीवी के अनुसार, इस हमले में हूती रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इजरायल यमन पर हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:57 PM
इजरायल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया। अल मसीरा टीवी के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस हमले में हूती रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इजरायल यमन पर हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सना के निवासियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला दो पहाड़ों के बीच एक गुप्त ठिकाने पर हुआ, जिसे कमांड और कंट्रोल मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

इजरायली सेना रेडियो ने बताया कि हमले के निशाने पर हूती मुख्यालय और सैन्य शिविर थे। ये हमले इजरायल और हूती आतंकवादियों के बीच एक साल से अधिक समय से चल रहे हमलों और जवाबी हमलों का हिस्सा हैं, जो गाजा में चल रहे युद्ध से जुड़े हैं। ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले किए हैं, जिन्हें वे गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कदम बताते हैं।

उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा रखने वाले हूतियों ने गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल पर बार-बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और अपनी कार्रवाइयों को फिलिस्तीनियों के समर्थन के रूप में बताया है। इजरायल ने जवाब में यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे गाजा से परे संघर्ष का दायरा बढ़ गया है।

हूती द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने सबसे पहले हमले की खबर दी, लेकिन तुरंत कोई विवरण नहीं दिया। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि यह हमला हूती बलों द्वारा हाल ही में इजरायल पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में था, हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इससे पहले इजरायल ने 6 मई को सना हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिससे उसका टर्मिनल भवन नष्ट हो गया और रनवे को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने सोमवार (8 सितंबर) को कहा कि उसने दक्षिणी शहर ऐलात के पास हवाई हमले के सायरन बजने के बाद यमन से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को रोक लिया। कुछ घंटों बाद नेगेव क्षेत्र में एक और ड्रोन घुसपैठ के बाद अतिरिक्त सायरन बजने की खबर मिली, हालांकि सेना ने इसके परिणाम का खुलासा नहीं किया।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Israel

