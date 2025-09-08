इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों को भूखा रखा, हालात बेहद खराब; सरकार को ‘सुप्रीम फटकार’

सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इजरायली सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह फिलिस्तीनी कैदियों को बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराए।’

इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों को ठीक से भोजन तक नहीं दिया। इसने सरकार को आदेश दिया कि वह इन कैदियों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराए। यह फैसला एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजरायल और गीशा नामक मानवाधिकार संस्था की ओर से पिछले वर्ष दायर याचिका पर सुनाया गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि 23 महीने से जारी इजरायल-हमास युद्ध के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सरकार के फैसलों पर इस तरह से सवाल उठाया हो।

सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा, 'इजरायली सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह फिलिस्तीनी कैदियों को बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराए। अदालत ने अधिकारियों को यह दायित्व निभाने का आदेश दिया।' अदालत ने माना कि सरकार ने जानबूझकर जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन नहीं दिया, जिससे इजरायल-हमास युद्ध के दौरान उन्हें कुपोषण और भुखमरी का सामना करना पड़ा।

जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें फैसले में कहा गया, ‘हम यहां आरामदायक जिंदगी या किसी तरह की सुविधा की बात नहीं कर रहे, बल्कि बस उतनी जरूरी चीजों की बात कर रहे हैं जो जिंदा रहने के लिए कानून के मुताबिक जरूरी हैं। हमें अपने सबसे बुरे दुश्मनों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।’ इजरायली सेना ने गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को आतंकवादी संबंधों के संदेह में गिरफ्तार किया है। इनमें से हजारों लोगों को महीनों तक बिना किसी आरोप के शिविरों व जेलों में रखा गया और बाद में रिहा कर दिया गया।