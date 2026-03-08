कई F-14 जेट्स तबाह, परमाणु ठिकाने भी निशाने पर; ईरान पर कहर बनकर टूट पड़ा इजरायल
इस्फहान शहर ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों का मुख्य गढ़ है। एक्सियोस की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल अब ईरान के भीतर अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजने पर विचार कर रहे हैं।
ईरान और अमेरिका-इजरायल गठबंधन के बीच जारी युद्ध अब अपने सबसे घातक दौर में पहुंच गया है। शनिवार को इजरायली सेना (IDF) ने दावा किया कि उसने तेहरान के बाद अब ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर इस्फहान के हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी की है। इस हमले में ईरान के गौरव माने जाने वाले कई F-14 फाइटर जेट्स को जमीन पर ही मलबे में तब्दील कर दिया गया।
ईरानी समाचार एजेंसी 'तस्नीम' के अनुसार, इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इस्फहान प्रांत के कम से कम आठ शहरों नजाफाबाद, अरण, बिदगोल, बरखर, खोमेनी शहर, शह्रेज़ा, फलावरजान और मुबारकेह को निशाना बनाया। इन हमलों में अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
लड़ाकू विमानों ने न केवल सैन्य ठिकानों, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप और एक हॉर्स-राइडिंग क्लब पर भी मिसाइलें दागीं। राजधानी तेहरान और अल्बोरज़ प्रांत में तेल डिपो को निशाना बनाए जाने से कम से कम चार टैंकर चालकों की जान चली गई है।
परमाणु केंद्रों को कब्जे में लेने की तैयारी?
इस्फहान शहर ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों का मुख्य गढ़ है। एक्सियोस की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल अब ईरान के भीतर अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजने पर विचार कर रहे हैं। इस गुप्त योजना का उद्देश्य ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अपने कब्जे में लेना है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम युद्ध के अगले चरण में उठाया जाएगा, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि ईरान अब पलटवार करने की स्थिति में नहीं बचा है।
ईरानी वायु सेना की कमर तोड़ी: IDF का दावा
इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने हवाई अड्डे के साथ-साथ उन डिटेक्शन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है जो उनके विमानों के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। IDF ने यह भी याद दिलाया कि यह कार्रवाई शुक्रवार को तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर किए गए उस हमले के बाद की गई है, जिसमें कुद्स फोर्स के 16 विमान नष्ट कर दिए गए थे।
28 फरवरी को शुरू हुआ यह युद्ध अब वैश्विक शक्तियों को अपनी चपेट में ले चुका है। तेल डिपो पर हमलों से दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति और परिवहन क्षेत्र चरमरा गया है। ईरान ने पलटवार करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे खाड़ी के शांत क्षेत्र भी अब युद्ध की आग में झुलस रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।