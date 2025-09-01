Israel sends tanks deeper into Gaza city people flee with their families गाजा शहर में इजरायली टैंक अंदर तक घुसे, दहशत में लोग; कर रहे परिवार के साथ पलायन, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel sends tanks deeper into Gaza city people flee with their families

गाजा शहर में इजरायली टैंक अंदर तक घुसे, दहशत में लोग; कर रहे परिवार के साथ पलायन

Gaza News: इजरायल ने सोमवार को गाजा सिटी में और अंदर तक टैंक भेज दिए, जिसके चलते लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवMon, 1 Sep 2025 08:40 PM
share Share
Follow Us on
गाजा शहर में इजरायली टैंक अंदर तक घुसे, दहशत में लोग; कर रहे परिवार के साथ पलायन

इजरायल ने सोमवार को गाजा सिटी में और अंदर तक टैंक भेज दिए, जिसके चलते लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स (नरसंहार विशेषज्ञों का प्रमुख संगठन ) ने कहा कि गाजा में इजरायल की कार्रवाइयां 'नरसंहार' की कानूनी परिभाषा को पूरा करती हैं। हालांकि, इजरायल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि इज़रायल पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है।

बख्तरबंद वाहनों को रिमोट से उड़ा दिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि इजरायली सेना ने भीड़भाड़ वाले शेख रदवान इलाके में पुराने बख्तरबंद वाहनों को भेजा और उन्हें रिमोट से उड़ा दिया। इन विस्फोटों में कई घर तबाह हो गए, और कई परिवारों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े। वहीं, इजरायली सेना ने दावा किया कि उनकी सेनाएं पूरे क्षेत्र में हमास से लड़ रही हैं और पिछले एक दिन में उन्होंने कई सैन्य ढांचों और चौकियों पर हमला किया, जिनका इस्तेमाल उनके सैनिकों पर हमले के लिए किया जा रहा था।

स्थानीय लोगों में दहशत

बताया जा रहा है कि इजरायल ने पर्चे बांटकर गाजा सिटी के लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा है, ताकि पश्चिमी क्षेत्र में हमले तेज किए जा सकें। शेख रदवान निवासी मोहम्मद अबू अब्दुल्ला (55) ने बताया कि लोग असमंजस में हैं कि रहें और मरें, या निकलें और बेघर हो जाएं। पूरी रात विस्फोट होते रहे, ड्रोन मंडराते रहे, और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 63,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। गाजा का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, और मानवीय संकट गहराता जा रहा है।

सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार देर रात सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गाजा सिटी पर कब्जे की नई योजना पर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने गाजा सिटी को फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास का गढ़ बताया। इजरायल अब गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर हमास को समाप्त करना चाहता है।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।