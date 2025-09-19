israel sandwich attack in gaza people rushes in panic गाजा में इजरायल का 'सैंडविच अटैक', जान बचाने के लिए मच गई भगदड़, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़israel sandwich attack in gaza people rushes in panic

गाजा में इजरायल का 'सैंडविच अटैक', जान बचाने के लिए मच गई भगदड़

गाजा सिटी पर इजरायल ने दो तरफा हमले किए हैं। ऐसे में कोस्टर रोड की ओर भागने को मजबूर हो गए हैं। गाजा सिटी में जोरदार हमलों की वजह से भगदड़ की स्थिती है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:41 AM
share Share
Follow Us on
गाजा में इजरायल का 'सैंडविच अटैक', जान बचाने के लिए मच गई भगदड़

गाजा सिटी में इजरायली हमले की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। इजरायल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक टैंक, गोला-बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा एयरफोर्स पहले से ही गाजा सिटी में इमारतों को निशाना बना रही है। इजरायल का कहना है कि गाजा सिटी में हमास का बड़ा अड्डा है और इसे तबाह करके ही छोड़ा जाएगा।

जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना गाजा सिटी पर उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व से हमले कर रही है। ऐसे में लोग बीच में फंस गए हैं। उन्हें शहर के पश्चिम में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहीं से अल-राशिद कोस्टल रोड की शुरुआत होती है जो कि दक्षिण तक जाती है। गाजा सिटी एक भीड़-भाड़ वाला शहर है। इजरायली हमलों ने यहां भगदड़ की स्थिति पैदा कर दी है। लोग जान-बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं।

गाजा सिटी में इजरायल लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। वहीं चारों ओर से इजरायली सेना ने घेर रखा है। गुरुवार को ही इजरायली हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए थे। अफरा-तफरी की इस स्थिति में लोगों का जीवन तबाह हो गया है। बहुत सारे लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वहीं गाजा की लगभग 35 फीसदी आबादी अब भी उत्तर में रुकी हुई है।

वहीं अमेरिका ने गुरुवार को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गाजा में तत्काल स्थायी संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई की बात की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

इस प्रस्ताव में गाजा में मानवीय स्थिति को "बहुत खराब" बताया गया था और इजराइल से उस क्षेत्र में 21 लाख फलस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। यह परिणाम गाजा में लगभग दो साल से जारी युद्ध के संबंध में विश्व मंच पर अमेरिका और इजराइल का अलग थलग होना दिखाता है।

Israel hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।