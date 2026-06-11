48 महीना, एक बड़ा मिशन और 6000 लोग; नेतन्याहू ने बनाया भारत से इजरायल तक का बड़ा प्लान

इजरायल सरकार ने उत्तर-पूर्वी भारत के बेनी मेनाशे समुदाय के सभी शेष सदस्यों को अगले चार वर्षों के अंदर इजराइल लाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अगले चार वर्षों में पूरे समुदाय को इजरायल लाएंगे।

इजरायल सरकार ने उत्तर-पूर्वी भारत के बेनी मेनाशे समुदाय के सभी शेष सदस्यों को अगले चार वर्षों के अंदर इजराइल लाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दशकों लंबे आप्रवासन प्रयास का सबसे बड़ा और निर्णायक चरण बताया है। नोफ हगालिल में नवागत प्रवासियों के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम अगले चार वर्षों में पूरे बेनी मेनाशे समुदाय को इजराइल लाएंगे। उन्होंने समुदाय को 'यहूदी लोगों का अभिन्न अंग' करार दिया और उनकी पैतृक भूमि में हार्दिक स्वागत किया।

बताया जा रहा है कि सरकार की इस योजना के तहत भारत में रह रहे लगभग 6000 शेष सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से इजरायल स्थानांतरित किया जाएगा। चालू वर्ष की शुरुआत से अब तक करीब 600 सदस्य इजरायल पहुंच चुके हैं, जबकि 2026 के अंत तक और 600 सदस्यों के आने की उम्मीद है। यदि योजना समय पर लागू हुई तो इस दशक के अंत तक समुदाय का लगभग पूरा हिस्सा इजरायल पहुंच जाएगा।

तावोर अवशोषण केंद्र का उद्घाटन इस नई पहल के तहत नोफ हगालिल में 'तावोर अवशोषण केंद्र' (Tavor Absorption Center) का औपचारिक उद्घाटन किया गया। यह केंद्र नए प्रवासियों को हिब्रू भाषा, सामाजिक सेवाएं, रोजगार, शिक्षा और सामुदायिक एकीकरण की पूरी सुविधा प्रदान करेगा। अलियाह मंत्री ओफिर सोफर ने कहा कि यह केंद्र कई परिवारों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा को पूरा करेगा। सरकार इन नए इजरायलियों को स्थिर और सम्मानजनक जीवन स्थापित करने में हर संभव मदद देगी। केंद्र यहूदी एजेंसी फॉर इजराइल के सहयोग से संचालित होगा।

कौन हैं बेनी मेनाशे समुदाय? बेनी मेनाशे समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम राज्यों में बसा है। इसके सदस्य खुद को बाइबिल में उल्लिखित प्राचीन इजराइली जनजाति 'मनस्से' का वंशज मानते हैं, जो लगभग 2700 वर्ष पहले असीरियन साम्राज्य द्वारा निर्वासित की गई दस खोई हुई जनजातियों में शामिल थी। समुदाय ने सदियों से प्राचीन इजरायली रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित रखा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहूदी संगठनों के संपर्क के बाद कई परिवारों ने मुख्यधारा के यहूदी धर्म को अपनाया और इजरायल में बसने की मांग की। इजरायली रब्बीनेट ने उनके दावों को मान्यता दी है, हालांकि नए सदस्यों को औपचारिक धर्मांतरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पिछले दो दशकों में हजारों बेनी मेनाशे पहले ही इजरायल पहुंच चुके हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं।