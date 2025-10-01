Israel Palestine Conflict Hamas hints it may reject Trump Gaza peace Plan ट्रंप की चेतावनी के आगे नहीं झुकेगा हमास, पीस प्लान करेगा रिजेक्ट; दे दिया संकेत, Middle-east Hindi News - Hindustan
Israel Palestine Conflict Hamas hints it may reject Trump Gaza peace Plan

ट्रंप की चेतावनी के आगे नहीं झुकेगा हमास, पीस प्लान करेगा रिजेक्ट; दे दिया संकेत

ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में हमास को चेतावनी दी थी कि समझौते को स्वीकार करने के लिए उन्हें तीन-चार दिन का समय दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम केवल हमास का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:55 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक 20-सूत्री शांति योजना प्रस्तुत की है। इजरायल ने इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। संभावना है कि हमास इसे ठुकरा दे, क्योंकि उनका मानना है कि यह योजना पूरी तरह इजरायल के हितों को साधती है और फिलिस्तीनी पक्ष की मांगों को नजरअंदाज करती है।

हमास के एक उच्च अधिकारी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि समूह को योजना की कई शर्तों पर गहरी आपत्तियां हैं, विशेष रूप से हमास के हथियारों को समर्पण करने और नष्ट करने की मांग तथा गाजा में अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती को लेकर। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रस्ताव केवल इजरायल के फायदे के लिए है और फिलिस्तीनियों की अनदेखी करता है।

ट्रंप ने हमास को दी थी चेतावनी

ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में हमास को चेतावनी दी थी कि समझौते को स्वीकार करने के लिए उन्हें तीन-चार दिन का समय दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम केवल हमास का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है।

ट्रंप की शांति योजना के मुख्य बिंदु

  • तत्काल युद्धविराम लागू करना
  • सभी बंधकों की पूर्ण रिहाई सुनिश्चित करना
  • इजरायली सेना की चरणबद्ध तरीके से वापसी
  • हमास का संपूर्ण विसैन्यीकरण
  • अंतरराष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व में एक अस्थायी संक्रमणकालीन सरकार का गठन

मध्यस्थों की भूमिका

अरब मध्यस्थों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि हमास सैद्धांतिक रूप से समझौते के लिए सहमत है, लेकिन कुछ खास आपत्तियों के चलते कुछ और समय की मांग कर रहा है। उन्होंने आगाह किया कि योजना में कमियां रहने पर इजरायल सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कर सकता है, जिससे युद्धविराम कमजोर हो जाएगा।

फिलिस्तीनी अधिकारी का बयान

रॉयटर्स को फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि इस योजना को मानना एक विपदा है, अस्वीकार करना दूसरी विपदा, यानी यहां सिर्फ कठोर विकल्प हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वास्तव में नेतन्याहू की योजना है, जिसे ट्रंप ने पेश किया है।

