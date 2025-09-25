Israel news car explodes in Tel Aviv multiple injuries इजरायल की राजधानी तेल अवीव में कार में बड़ा धमाका, विस्फोट में कई घायल, Middle-east Hindi News - Hindustan
इजरायल की राजधानी तेल अवीव में कार में बड़ा धमाका, विस्फोट में कई घायल

इजरायल के स्थानीय चैनल ने बताया है कि तेल अवीव में हुए इन विस्फोटों में कई लोग घायल हुए हैं।

Jagriti Kumari रॉयटर्सThu, 25 Sep 2025 05:01 PM
इजरायल में बीते फरवरी महीने में कई बसों में धमाके के बाद अब कार में धमाके की खबर सामने आई है। इजरायल के चैनल 12 ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में बताया कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़क पर पार्क इस कार में विस्फोट के बाद कई लोग घायल हो गए। हालांकि विस्फोट का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।

जानकारी के मुताबिक शहर के याद एलियाहू इलाके में ला गार्डिया स्ट्रीट पर हुए विस्फोट के बाद पुलिस और अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं एक घायल शख्स को इलाज के लिए तेल अवीव के इचिलोव अस्पताल ले जाया जा रहा है।

इजरायली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस ने एक आपराधिक घटना बताया है। फिलहाल ला गार्डिया स्ट्रीट के एक हिस्से को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।

