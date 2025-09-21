Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir calls for crushing Palestine इजरायल की फिलिस्तीन को कुचलने की घोषणा... 'मान्यता' के बीच सीधी धमकी, Middle-east Hindi News - Hindustan
इजरायल की फिलिस्तीन को कुचलने की घोषणा... 'मान्यता' के बीच सीधी धमकी

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है, जिसमें यहूदिया और सामरिया (वेस्ट बैंक) में संप्रभुता का तुरंत लागू करना और 'फिलिस्तीनी' आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश शामिल है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवSun, 21 Sep 2025 11:01 PM
इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर ने रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे आतंकवादियों को इनाम बताते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को 'कुचलने' का आह्वान किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है, जिसमें यहूदिया और सामरिया (वेस्ट बैंक) में संप्रभुता का तुरंत लागू करना और 'फिलिस्तीनी' आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश शामिल है। बेन-ग्वीर ने कहा कि मेरा इरादा आगामी सरकारी बैठक में संप्रभुता लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का है।

स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को 'बेतुका' और 'आतंकवाद को इनाम' करार देते हुए कहा कि उनका देश यूरोप की राजनीतिक जरूरतों के चलते फिलिस्तीनी राज्य का स्वागत करके 'आत्महत्या' नहीं करेगा। प्रवक्ता शोश बद्रोसियन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेतुका और आतंकवाद के लिए इनाम बताया है।

बद्रोसियन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे सामने स्पष्ट कर दिया है कि उनका संदेश उन देशों के लिए है जो हमास द्वारा गाजा में पैदा की गई भयानक अराजकता को नजरअंदाज कर रहे हैं, और इजरायल के लोगों ( जिनमें हमारे सैनिकों के परिवार और हमास की कैद में अभी भी बंधक शामिल हैं ) के लिए यह संदेश है कि इजरायली लोग यूरोपीय राजनीति की राजनीतिक जरूरतों के कारण आत्महत्या नहीं करेंगे।

स्काई न्यूज के अनुसार, बद्रोसियन ने यह भी पुष्टि की कि नेतन्याहू इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करेंगे।

