इजरायल की फिलिस्तीन को कुचलने की घोषणा... 'मान्यता' के बीच सीधी धमकी

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है, जिसमें यहूदिया और सामरिया (वेस्ट बैंक) में संप्रभुता का तुरंत लागू करना और 'फिलिस्तीनी' आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश शामिल है।

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर ने रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे आतंकवादियों को इनाम बताते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को 'कुचलने' का आह्वान किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है, जिसमें यहूदिया और सामरिया (वेस्ट बैंक) में संप्रभुता का तुरंत लागू करना और 'फिलिस्तीनी' आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश शामिल है। बेन-ग्वीर ने कहा कि मेरा इरादा आगामी सरकारी बैठक में संप्रभुता लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का है।

स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को 'बेतुका' और 'आतंकवाद को इनाम' करार देते हुए कहा कि उनका देश यूरोप की राजनीतिक जरूरतों के चलते फिलिस्तीनी राज्य का स्वागत करके 'आत्महत्या' नहीं करेगा। प्रवक्ता शोश बद्रोसियन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेतुका और आतंकवाद के लिए इनाम बताया है।

बद्रोसियन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे सामने स्पष्ट कर दिया है कि उनका संदेश उन देशों के लिए है जो हमास द्वारा गाजा में पैदा की गई भयानक अराजकता को नजरअंदाज कर रहे हैं, और इजरायल के लोगों ( जिनमें हमारे सैनिकों के परिवार और हमास की कैद में अभी भी बंधक शामिल हैं ) के लिए यह संदेश है कि इजरायली लोग यूरोपीय राजनीति की राजनीतिक जरूरतों के कारण आत्महत्या नहीं करेंगे।