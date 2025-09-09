इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट को बनाया युद्ध का मैदान, अब कतर में किए धमाके
इजरायल ने अब दायरा बढ़ाकर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए थे। कतर सरकार ने हमले की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ये कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
इजरायल ने अब दायरा बढ़ाकर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए थे। कतर सरकार ने हमले की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ये कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। खास बात है कि हमास का निर्वासित नेतृत्व लंबे समय से कतर में रह रहा है। यह ऐसे समय पर हो रहा है, जब अटकलें हैं कि हमास और इजरायल में संघर्ष एक बार फिर बढ़ सकता है।
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने दोहा में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि देश कड़े शब्दों में हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हमला रिहायशी इमारतों पर किया गया था, जिसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के कई सदस्य रह रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कतर और कतर के नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा दिखाता है।
