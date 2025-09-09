इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट को बनाया युद्ध का मैदान, अब कतर में किए धमाके

इजरायल ने अब दायरा बढ़ाकर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए थे। कतर सरकार ने हमले की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ये कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। खास बात है कि हमास का निर्वासित नेतृत्व लंबे समय से कतर में रह रहा है। यह ऐसे समय पर हो रहा है, जब अटकलें हैं कि हमास और इजरायल में संघर्ष एक बार फिर बढ़ सकता है।