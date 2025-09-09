Israel made the whole Middle East a battlefield now carried out blasts in Qatar इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट को बनाया युद्ध का मैदान, अब कतर में किए धमाके, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel made the whole Middle East a battlefield now carried out blasts in Qatar

इजरायल ने अब दायरा बढ़ाकर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए थे। कतर सरकार ने हमले की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ये कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:15 PM
इजरायल ने अब दायरा बढ़ाकर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। खबर है कि ये हमले हमास नेताओं के खात्मे के मकसद से किए गए थे। कतर सरकार ने हमले की निंदा की है। साथ ही कहा है कि ये कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। खास बात है कि हमास का निर्वासित नेतृत्व लंबे समय से कतर में रह रहा है। यह ऐसे समय पर हो रहा है, जब अटकलें हैं कि हमास और इजरायल में संघर्ष एक बार फिर बढ़ सकता है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने दोहा में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि देश कड़े शब्दों में हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हमला रिहायशी इमारतों पर किया गया था, जिसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के कई सदस्य रह रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कतर और कतर के नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा दिखाता है।

