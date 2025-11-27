युद्धविराम के एक साल बाद इजरायल ने लेबनान में धुआं-धुआं कर दिया, फिर भड़केगी जंग?

संक्षेप: 27 नवंबर 2024 को हुआ युद्धविराम समझौता एक साल से अधिक चली लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बावजूद इजरायल ने लेबनान में बार-बार हवाई हमले जारी रखे हैं। इजरायल का दावा है कि वह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है।

इजरायली सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक और सिलसिलेवार हमले किए। यह हमले ठीक उसी दिन हुए जब हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्धविराम को एक साल पूरा हो गया। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (NNA) के अनुसार, इजरायली युद्धक विमानों ने लिटानी नदी के ठीक उत्तर में स्थित अल-महमूदिया और अल-जरमक क्षेत्रों पर कई हवाई हमले किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, 27 नवंबर 2024 को हुआ युद्धविराम समझौता एक साल से अधिक चली लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बावजूद इजरायल ने लेबनान में बार-बार हवाई हमले जारी रखे हैं। इजरायल का दावा है कि वह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है ताकि यह संगठन दोबारा हथियारबंद न हो सके।

गुरुवार के हमलों के बाद इजरायली सेना (IDF) ने बयान जारी कर कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। सेना ने यह भी कहा कि उसने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चिंग स्थल, ईरान-समर्थित इस संगठन की सैन्य चौकियां और हथियारों से भरे एक भंडारण केंद्र को तबाह किया। बयान में कहा गया कि इजरायली सेना इजरायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए लगातार काम करती रहेगी।

सेना के अनुसार, युद्धविराम के बाद से अब तक उसने हिजबुल्लाह के पुनर्निर्माण को रोकने के लिए उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने, खुफिया गतिविधियों को नाकाम करने और सैन्य क्षमता को कम करने के मकसद से करीब 1200 टार्गेटेड कार्रवाइयां की हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह, हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों के 370 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

युद्धविराम समझौते में क्या? बता दें कि युद्धविराम समझौते के तहत हिजबुल्लाह को अपनी सेनाएं लिटानी नदी के उत्तर (इजरायल की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर) पीछे हटानी थीं और वहां अपना सैन्य बुनियादी ढांचा खत्म करना था। लेबनानी सरकार की मंजूर योजना के मुताबिक, लेबनानी सेना को साल के अंत तक लिटानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है। यही कारण है कि अमेरिका लेबनान सरकार पर हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त्र करने का दबाव बढ़ा रहा है।