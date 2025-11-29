Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel launches major attack on another Muslim country 13 killed Hamas enraged
इजरायल ने एक और मुस्लिम देश पर कर दिया बड़ा हमला, 13 की मौत; भड़का हमास

इजरायल ने एक और मुस्लिम देश पर कर दिया बड़ा हमला, 13 की मौत; भड़का हमास

संक्षेप:

इजरायल ने रात के अंधेरे में दक्षिणी सीरिया के एक गांव पर हमला कर दिया। हवाई और जमीनी हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। 

Sat, 29 Nov 2025 01:05 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गाजा के बाद अब इजरायल ने दक्षिणी सीरिया के गांव को निशाना बनाया है। गांव में रात के अंधेरे में तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। सीरिया की न्यूज एजेंसी SANA ने इसकी पुष्टि की है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के इस ऑपरेशन की निंदा की है। सीरियाई प्रशासन ने इसे युद्ध अपराध बताया है और कहा कि इजरायल एक बार फिर पूरे क्षेत्र को अशांत करने और हिंसा की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हमले में घायल हुए इयाद ताहिर ने कहा, हम रात में सोए और सुबह नींद खुली तो भयंकर गोलीबारी चल रही थी। हम बाहर निकले तो देखा कि गांव में इजरायली सेना का अभइयान चल रहा है। चारों ओर सैनिक और टैंक तैनात हैं। इसके बाद हवाई बमबारी शुरू हो गई। अस्पताल में भर्ती अहमद कमाल ने एएफपी को बताया कि उन्होंने भी खुद की रक्षा के लिए फायरिंग की। अहमद ने बताया कि गोलीबारी में उनके भाई की मौत हो गई और वह बुरी तरह घायल हो गए।

इजरायली सेना का दावा है कि गांव से जामा इस्लामिया ग्रुप के खतरनाक आतंकियों को पकड़ा गया है। यह इस्लामिक संगठन भी हमास और हूतियों के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहा था। आईडीएफ के मुताबिक उसके भी 6 सैनिक घायल हुए हं। आर्मी ने दावा किया कि इस अभियान में कई आतंकी मारे गए हैं। वहीं इलाके में अब भी जवान तैनात हैं।

बता दें कि बशर अल असद की सरकार गिरने और फिर नई इस्लामिक सरकार बनने के बाद सैकड़ों बार इजरायल सीरिया में हमले कर चुका है। इजरायल ने बफर जोन में भी अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इजरायल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। स्थानीय न्जूय एजेंसी के मुताबिक सैनिकों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण भी हथियार लेकर बाहर निकले थे जिनमें से कई की मौत हो गई ।

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह हमला ‘एक भयानक नरसंहार’ था और मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइली सेना ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान हवाई हमले की मदद ली गई। उसने बताया कि अभियान समाप्त हो गया है, सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और कई उग्रवादी मारे गए हैं। दोनों देश के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। हालांकि, तनाव कम करने के लिए एक संभावित सुरक्षा समझौते पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं।

सीरियाई अधिकारियों ने इजराइली घुसपैठ की निंदा करते हुए इसे सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। सीरियाई सरकार ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजराइली घुसपैठ को रोकने के लिए ‘तत्काल कार्रवाई’ करने का आह्वान किया। वहीं, गांव में एक स्थानीय अधिकारी वालिद ओकाशा ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि मारे गए लोग आम नागरिक थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Israel Syria

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।