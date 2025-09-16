इजरायल ने यमन के पोर्ट पर किया हवाई हमला, हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा

इजरायल ने होदेदा शहर के बंदरगाह पर हमला बोल दिया। यह दावा ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों किया है। इसके मुताबिक इस हमले से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। हूती संगठन के प्रवक्ता याह्या सारी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में यह जानकारी दी है। याह्या ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि फिलहाल हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली विमानों को रोकने में लगा है। हमारे देश पर बेहद आक्रामक ढंग से हमला बोला गया है। वहीं, इजरायली सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने पोर्ट ऑफ होदेदा में हूतियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है।



इजरायली सेना द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि होदेदा पोर्ट को हूती आतंकवादी इस्तेमाल में ला रहे थे। यहां पर ईरान से हथियारों को हूती विद्रोहियों को ट्रांसफर किया जाता था। इन हथियारों का इस्तेमाल इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर हमले के लिए किया जाता था। वहीं, सारी ने एक बयान में कहा कि हूती एयर डिफेंस इजरायली विमानों के लिए बड़ी उलझन का कारण बना। हमले करने से पहले इसने कुछ लड़ाकू विमानों को यमनी एयरस्पेस छोड़ने पर मजबूर किया। हूती प्रवक्ता के मुताबिक इससे इजरायल की यमन में गहरे घुसपैठ की मंशा नाकाम रही।



यह हमले उस वक्त हुए हैं जब सैकड़ों लोगों ने 31 यमनी पत्रकारों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। यह पत्रकार पिछले हफ्ते इजरायली हवाई हमलों में मारे गए थे। यह हमले यमन की राजधानी, सना में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को लक्ष्य बनाकर किए गए थे। असल में हूतियों ने एक ड्रोन हमला किया था, जो इजरायल के एयर डिफेंस को भेदता हुआ, इजरायली हवाई अड्डे से टकरा गया था। इससे कांच की खिड़कियां टूट गईं और एक व्यक्ति घायल हो गया।



यमन के विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी भाग के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राजधानी सना में हुए इजराइली हवाई हमलों में कई लोग मारे गए थे, जिनमें पत्रकार भी शामिल थे। रिहायशी इलाकों, सैन्य मुख्यालय और ईंधन स्टेशन को निशाना बनाकर हमले किए गए थे। हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित ‘अल-मसीरा’ टीवी में एक वीडियो साझा किया, जिसमें कई लोग मस्जिद के अंदर नजर आए और शवों को दफनाने से पहले ताबूतों को ले जाते हुए देखे गए।