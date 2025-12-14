युद्धविराम के बाद इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया, 7 अक्टूबर अटैक का था मास्टरमाइंड

संक्षेप: आईडीएफ ने दावा किया कि साद हाल के महीनों में हमास द्वारा युद्धविराम समझौते के उल्लंघनों के लिए सीधे जिम्मेदार था। सेना ने आरोप लगाया कि वह युद्धविराम के दौरान हथियारों का निर्माण और समूह की क्षमताओं को पुनर्स्थापित करने में लगा हुआ था।

फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के गाजा प्रमुख खलील अल-हय्या ने रविवार को पुष्टि की कि एक दिन पहले इजरायली हमले में समूह के वरिष्ठ कमांडर राएद साद की हत्या कर दी गई। अक्टूबर में गाजा युद्धविराम समझौते के लागू होने के बाद से यह हमास के किसी वरिष्ठ नेता की सबसे प्रमुख हत्या है। इससे पहले इजरायली सेना ने पुष्टि की थी कि उसने शनिवार को गाजा सिटी में एक हमले में हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है।

इजरायल रक्षा बलों (IDF) और शिन बेट सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास की सैन्य शाखा के हथियार उत्पादन और संचालन प्रमुख राएद साद को मार दिया गया है। इजरायली सेना के अनुसार, साद 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के प्रमुख योजनाकारों में से एक था और अंतिम बचे हुए शीर्ष नेताओं में से एक था।

आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि साद हाल के महीनों में हमास द्वारा युद्धविराम समझौते के उल्लंघनों के लिए सीधे जिम्मेदार था। सेना ने आरोप लगाया कि वह युद्धविराम के दौरान हथियारों का निर्माण और समूह की क्षमताओं को पुनर्स्थापित करने में लगा हुआ था। दूसरी ओर हमास ने इजरायल पर अमेरिका द्वारा प्रायोजित युद्धविराम को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

हमास ने एक बयान में कहा कि गाजा में जारी हमले, जिसमें पश्चिमी गाजा सिटी में एक वाहन पर हमला भी शामिल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के अनुसार हस्ताक्षरित युद्धविराम समझौते का घोर उल्लंघन है। समूह ने कहा कि इजरायली सरकार फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने अपराधों के परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, जिसमें नागरिकों, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है।

वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि उन्होंने और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने शनिवार को गाजा में इजरायली बलों को घायल करने वाले हमास के एक विस्फोटक उपकरण के विस्फोट के जवाब में साद की हत्या का व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था। इससे पहले शनिवार को इजरायली सेना ने बताया था कि दक्षिणी गाजा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान एक बम फटने से दो सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए थे।