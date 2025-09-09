इजरायल ने दोहा में बरसाए बम, हमास नेता को बनाया निशाना; क्या बोला अमेरिका

गाजा में संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के बीच इजराइल ने मंगलवार को कतर में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले के साथ ही हमास के खिलाफ इजरायल का अभियान और व्यापक हो गया।

गाजा में संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के बीच इजराइल ने मंगलवार को कतर में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले के साथ ही हमास के खिलाफ इजरायल का अभियान और व्यापक हो गया। धमाके के बाद कतर की राजधानी दोहा के क्षितिज पर काला धुआं छा गया। अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। ऊर्जा संपन्न कतर अमेरिका का सहयोगी है और हजारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। कतर युद्ध से पहले भी कई वर्षों तक इजरायल और हमास के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ रहा है।

राजधानी दोहा में धुआं उठते देख कतर ने इसे ‘सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन’ बताते हुए इसकी निंदा की। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं। सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमले से शुरू हुए युद्ध के बाद से हमास कई बड़े झटके झेल चुका है, इसके बावजूद यह संगठन गाजा में अब भी मौजूद है।

लंबे समय से रुकी हुई युद्धविराम वार्ता का भविष्य और भी अनिश्चित हो गया है, क्योंकि इजरायल, गाजा शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हुई है और इजरायल के भीतर उन लोगों ने इसका विरोध किया है, जिन्हें डर है कि इससे शेष बंधकों की जान को खतरा है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने हमले की निंदा करते हुए कहा, ‘सभी पक्षों को स्थायी युद्धविराम हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि इसे नष्ट करने की।’ इजरायल लंबे समय से हमास नेताओं पर हमले करने की धमकी देता रहा है, भले ही वे कहीं क्यों न हों। हालांकि उसने अक्सर मिस्र के साथ-साथ कतर की मध्यस्थ की भूमिका का स्वागत किया है, लेकिन उसने इस खाड़ी देश पर समूह पर पर्याप्त दबाव न डालने का भी आरोप लगाया है।

विदेशों में वरिष्ठ आतंकवादियों के खिलाफ पिछले इजराइली अभियानों के विपरीत, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ‘इजरायल ने इसे शुरू किया, इजरायल ने इसे अंजाम दिया और इजरायल इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता है।’ उन्होंने कहा कि यह फैसला सोमवार को यरुशलम में हुए गोलीबारी के बाद लिया गया, जिसमें छह लोग मारे गए थे और गाजा में इजरायली सेना पर हुए हमले में चार सैनिक मारे गए थे।

सेना ने विस्तार से चर्चा किए बिना कहा कि उसने हमले में सटीक गोला-बारूद और अतिरिक्त खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। एक इजरायली अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि हमला हमास को निशाना बनाकर किया गया था। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं। सात अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद से, लगभग दो साल से चल रहे युद्ध में यह दूसरी बार है, जब ऊर्जा संपन्न राष्ट्र कतर पर सीधा हमला हुआ है।

कतर ने दोहा स्थित हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर हुए कायराना इजरायली हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने इसे सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया। कतर स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसने अपने प्रतिष्ठानों के लिए ‘आश्रय-स्थल आदेश’ जारी कर दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि वह हमास को संभावित युद्धविराम के संबंध में अपनी अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव रखा है जिसके बारे में अरब अधिकारियों ने कहा कि इसमें सभी बंधकों की तत्काल रिहाई शामिल है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के शासक के साथ फोन पर बातचीत में इस हमले को आपराधिक कृत्य और अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया।