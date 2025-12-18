इजरायल-हिजबुल्लाह तनाव बढ़ा, IDF की लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले; आगे क्या होगा?

Hindustan Hindi News
Dec 18, 2025 05:21 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
इजरायल-हिजबुल्लाह के बीच नवंबर 2024 में हुए युद्धविराम के बावजूद, सीमा पर तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से निरस्त्र करने की साल के अंत की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही इजरायल ने गुरुवार को दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी लेबनान पर हवाई हमले किए। ये हमले युद्धविराम निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक और पेरिस में लेबनानी सेना को मजबूत करने की अंतरराष्ट्रीय चर्चा से ठीक एक दिन पहले हुए, जिसे कई लोग इजरायल का स्पष्ट 'संदेश' मान रहे हैं।

वहीं, इजरायली सेना का दावा है कि हमलों में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों, प्रशिक्षण शिविरों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया। लेबनान की सरकारी एजेंसी ने बताया कि हमले माउंट रिहान से लेकर सीरिया से सटे हरमेल क्षेत्र तक हुए। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी ने कहा कि हवाई हमले दक्षिण में माउंट रिहान के क्षेत्रों से लेकर उत्तर-पूर्वी हरमेल क्षेत्र तक फैले हुए थे, जो सीरिया की सीमा से सटा हुआ है। इसके कुछ समय बाद, दक्षिणी शहर तैयबेह के पास एक कार पर ड्रोन हमले में कई लोग हताहत हुए।

गौरतलब है कि ये हमले उस समिति की बैठक से एक दिन पहले हुए जो अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, जिसने एक साल पहले इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध को समाप्त किया था। यह व्यवस्था की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले इजरायल और लेबनान ने उस समिति में नागरिक सदस्यों को शामिल किया था, जिसमें पहले केवल सैन्य सदस्य थे। इस समूह में अमेरिका, फ्रांस और सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भी शामिल हैं।

पेरिस में लेबनान के सेना कमांडर जनरल रोडोल्फ हायकल गुरुवार को अमेरिकी, फ्रांसीसी और सऊदी अधिकारियों से मिलने वाले हैं, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अभियान में सेना की मदद करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। लेबनानी सरकार ने कहा है कि सेना को लिटानी नदी के दक्षिण में स्थित सीमावर्ती क्षेत्र को हिजबुल्लाह की सशस्त्र उपस्थिति से साल के अंत तक मुक्त कराना चाहिए।

बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ था। हमास द्वारा दक्षिणी इजरायल पर हमले के एक दिन बाद जब हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजरायल पर रॉकेट दागे थे। इजरायल ने पिछले साल सितंबर में लेबनान पर व्यापक बमबारी शुरू की थी, जिससे हिजबुल्लाह बुरी तरह कमजोर हो गया था, उसके बाद इजरायल ने जमीनी आक्रमण किया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार, तब से इजरायल ने लगभग रोजाना हवाई हमले किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिज़बुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाया गया है, लेकिन 127 नागरिकों की भी मौत हुई है।

