Israel has Four options in gaza after Deathly Silence and Crushed to Hamas

गाजा में मौत का सन्नाटा, हमास पस्त... जीत फिर भी दूर; अब इजरायल के सामने ये चार रास्ते

गाजा में मौत का सन्नाटा है। हमास पूरी तरह से पस्त हो चुका है, लेकिन इजरायल को अभी भी जीत नहीं मिल पाई है। उसके लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। गाजा में अब इजरायल के पास चार विकल्प हैं।

Gaurav Kala तेल अवीव/गाजा, एपीThu, 7 Aug 2025 03:07 PM
गाजा में मौत का सन्नाटा, हमास पस्त... जीत फिर भी दूर; अब इजरायल के सामने ये चार रास्ते

गाजा में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल ने पूरे क्षेत्र में अपने दुश्मनों को लगभग ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अब भी सभी बंधकों को वापस नहीं ला सका है। हमास का सैन्य ढांचा बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन छिटपुट हमले जारी हैं। गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय से चल रही संघर्ष विराम वार्ताएं भी ठप पड़ चुकी हैं। गाजा में इजरायल के सामने अब चार विकल्प शेष हैं।

इजरायल और हमास दोनों के पास युद्ध के अंत को लेकर अपनी-अपनी योजनाएं हैं, लेकिन अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थ अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाल सके हैं। हालात इस दिशा में भी बढ़ सकते हैं कि यह युद्ध अनिश्चित काल तक चलता रहे, जिसकी कीमत गाजा के 20 लाख लोगों, बचे हुए इजरायली बंधकों और उनके परिवारों को चुकानी पड़ेगी।

गाजा को लेकर चार प्रमुख संभावनाएं क्या हैं-

गाजा पर पूर्ण कब्जा

इजरायली मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर फिर से पूरी तरह कब्जा करने के निर्णय के करीब हैं। अगर ऐसा होता है, तो जमीनी सेना को उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां अब भी लोग शरण लिए हुए हैं, जिससे भारी तबाही, और मौतें होंगी। इससे बचे हुए बंधकों की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता है। हालांकि यह योजना नेतन्याहू की सरकार में शामिल कट्टरपंथी दलों का समर्थन रखती है, लेकिन देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध भी तेज हो सकता है।

यूएन और ट्रंप की शर्तों वाला संघर्ष विराम

हमास ने संकेत दिया है कि वह सभी बंधकों को रिहा कर सकता है अगर इजरायल पूरी तरह गाजा से हटे और युद्धविराम सुनिश्चित हो। इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में एक छह हफ्ते का संघर्ष विराम कराया था जिसमें कुछ बंधकों की रिहाई भी हुई थी। लेकिन मार्च में इजरायल ने संघर्षविराम खत्म कर दिया।

इजरायल को डर है कि हमास दोबारा ताकतवर होकर एक और 7 अक्टूबर जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा नेतन्याहू की पीएम कुर्सी पर भी खतरा है, क्योंकि उनके सहयोगी समझौते का विरोध कर सकते हैं।

इजरायल की शर्तों पर संघर्ष विराम

नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध तभी रुकेगा जब सभी बंधकों की वापसी हो जाएगी और हमास हथियार डाल देगा या निर्वासन स्वीकार करेगा। वह 'स्वैच्छिक प्रवास' के नाम पर गाजा के निवासियों को अन्य देशों में भेजने की योजना पर भी कायम हैं, जिसे दुनिया जबरन निर्वासन मान रही है। यहां यह समझना जरूरी है कि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है, जब तक कि इजरायल कब्जे वाले क्षेत्रों से नहीं हटता।

चलता रहेगा युद्ध

चौथा विकल्प यह है कि युद्ध यूं ही चलता रहेगा। इजरायल रोजाना हमले करता रहेगा और हमास छिपकर हमले करता रहेगा। बंधक महीनों या वर्षों तक भी कैद में रह सकते हैं। गाजा भुखमरी के कगार पर रहेगा लेकिन कुछ राहत सामग्री इसे थाम सकती है। यह स्थिति 2026 के इजरायली चुनावों या नेतन्याहू के राजनीतिक पतन तक बनी रह सकती है।

ट्रंप की भूमिका अहम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी इजरायल के सबसे बड़े कूटनीतिक समर्थक बने हुए हैं। उन्होंने जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों की लड़ाई को रोकने में सफलता पाई थी। लेकिन गाजा को लेकर वे इजरायल पर कोई सार्वजनिक दबाव नहीं डाल रहे। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि यह लगभग पूरी तरह इजरायल पर निर्भर है कि वो गाजा में क्या करना चाहता है।

