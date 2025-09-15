'गाजा को तबाह कर रहा इजरायल, इसे रहने लायक नहीं छोड़ने की कर रहा कोशिश'

फिलिस्तीनी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष विशेषज्ञ फ्रांसेस्का अल्बानीज ने सोमवार को कहा कि इजराइल गाजा शहर के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पर हमला करके उसे रहने लायक नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है और इजराइली बंधकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।

इजराइली सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। बमबारी के कारण लोग गाजा शहर छोड़ने को मजबूर हैं। इस बीच, कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए इजराइली लोगों की परवाह नहीं कर रहा और केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि गाजा रहने योग्य न रहे। उन्होंने यह टिप्पणी सोमवार को दोहा में, पिछले हफ्ते हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजराइली हमले पर एक शिखर सम्मेलन की शुरुआत में की।

वहीं, फिलिस्तीनी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष विशेषज्ञ फ्रांसेस्का अल्बानीज ने सोमवार को कहा कि इजराइल गाजा शहर के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पर हमला करके उसे रहने लायक नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है और इजराइली बंधकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपरंपरागत हथियारों से बमबारी कर रहा है और फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? यह गाजा का आखिरी हिस्सा है, जिसे जातीय सफाये से पहले रहने लायक नहीं बनाया जाना चाहिए।

इजराइल ने कहा है कि गाजा में उसके युद्ध का उद्देश्य सभी बंधकों को वापस लाना और हमास को हराना है। उसने नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और कई देशों का कहना है कि यह रणनीति जबरन बड़े पैमाने पर विस्थापन के समान है और मानवीय क्षेत्र में हालात बेहद खराब हैं, जहां खाने-पीने की चीजों की कमी है। अल्बानीज ने कहा कि गाजा के बचे हुए हिस्सों पर कब्जा करने के लिए जारी हमले न केवल फिलिस्तीनियों को नष्ट करेंगे, बल्कि बचे हुए इजराइली बंधकों को भी खतरे में डाल देंगे। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसमें शामिल है।