गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी में इजरायल, सुरक्षा समिति में नेतन्याहू के प्लान को मंजूरी

Israel Hamas war update: इजरायल ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इस योजना में करीब 4 से 5 महीने लगेंगे और गाजा के कई महत्वपूर्ण हिस्से इजरालयी कब्जे में होंगे।

गाजा में जारी जंग में अब इजरायल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। इजरायल की सुरक्षा समिति ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के पूरी तरह से चार से पांच महीनों तक चलने का अनुमान है। इसमें दस लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नगारिकों के विस्थापित होंगे। हालांकि इजरायली शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने इस योजना को लेकर चेतावनी दी है कि इससे इन क्षेत्रों में मौजूद बंधकों की जान का खतरा बढ़ जाएगा।

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य आतंकवादी समूह हमास के बाकी बच्चे लड़ाकों को नष्ट करना और उन 50 बंधकों रिहा करने के लिए दबाव डालना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास बंधक इन लोगों में से केवल 20 के ही जिंदा होने के सबूत मौजूद हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल की इस योजना के लिए उसे चेतावनी भी दी है।

कल भारतीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल की इस योजना का उद्देश्य गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना या फिर उसका इजरायल में विलय करना नहीं है। उनका उद्देश्य केवल अपने बंधकों को छुड़ाना और हमास को पूरी तरह से खत्म करके, गाजा को उसकी नई अस्थाई सरकार को सौंपना है।

हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक समझौते के विफल हो जाने के बाद इजरायल इस योजना पर पहुंचा है। इस योजना की शुरुआत में गाजा के उत्तर स्थित शहर और मध्य पट्टी में मौजूद शिविरों पर कब्जा किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र की आधी आबादी दक्षिणी गाजा की ओर चली जाएगी। इजरायली सेना इस दौरान अपने साथ कई टन रसद सामग्री भी ले जाएगी, जो कि गाजा के लोगों के बीच में बांटी जाएगी।