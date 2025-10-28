Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel Hamas Ceasefire three Palestinian militants killed in West Bank
इजरायल ने 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को किया ढेर, जानें सीजफायर का लेटेस्ट अपडेट

इजरायल ने 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को किया ढेर, जानें सीजफायर का लेटेस्ट अपडेट

संक्षेप: Israel Hamas Ceasefire: इजरायली सेना के मुताबिक, जेनिन के निकट एक गुफा से बाहर निकलते ही तीनों को गोलीबारी में मार गिराया गया। जेनिन, जो उत्तर-पश्चिमी तट का एक प्रमुख शहर है, को उग्रवाद का केंद्र माना जाता रहा है।

Tue, 28 Oct 2025 02:31 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम जारी है। सीजफायर के बीच इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके सुरक्षा बलों ने मंगलवार भोर में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तरी क्षेत्र में एक ऑपरेशन के दौरान तीन फिलिस्तीनी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक, जेनिन के निकट एक गुफा से बाहर निकलते ही तीनों को गोलीबारी में मार गिराया गया। जेनिन, जो उत्तर-पश्चिमी तट का एक प्रमुख शहर है, को उग्रवाद का केंद्र माना जाता रहा है। इजरायली सेना के एक बयान में कहा गया कि ये आतंकवादी जेनिन में आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे।

इजरायली सेना के अनुसार, शुरुआती गोलीबारी में ही दो आतंकवादी मारे गए, जबकि तीसरा, जो बुरी तरह घायल हो चुका था, थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ दिया। पहले खबर आई थी कि सेना ने गुफा को तबाह करने के लिए हवाई हमला किया था। सेना ने इलाके में हवाई कार्रवाई की पुष्टि तो की, लेकिन इससे अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, जिसने गाजा में युद्ध की आग भड़का दी थी, इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी सैन्य मौजूदगी और गतिविधियां तेज कर दी हैं।

इजरायल का तर्क है कि ये अभियान पश्चिमी तट पर आतंकवादियों की कमर तोड़ने में सफल रहे हैं। हालांकि, फिलिस्तीनियों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन कार्रवाइयों में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं, और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं।

बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा में 10 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्धविराम का सिलसिला जारी है। सोमवार की देर शाम इजरायली सेना ने घोषणा की कि समझौते के तहत एक अन्य बंधक के शव के अवशेष इजरायल को सौंप दिए गए हैं। युद्धविराम की शुरुआत से अब तक हमास ने 16 बंधकों के शव इजरायल को लौटा चुके हैं। गाजा में अभी भी 12 शवों को खोजकर सौंपना शेष है। इन मृत बंधकों के बदले इजरायल ने गाजा को अब तक 195 फिलिस्तीनी शव सौंपे हैं, जिनमें से आधे से कम की पहचान ही हो सकी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।