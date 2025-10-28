इजरायल ने 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को किया ढेर, जानें सीजफायर का लेटेस्ट अपडेट

संक्षेप: Israel Hamas Ceasefire: इजरायली सेना के मुताबिक, जेनिन के निकट एक गुफा से बाहर निकलते ही तीनों को गोलीबारी में मार गिराया गया। जेनिन, जो उत्तर-पश्चिमी तट का एक प्रमुख शहर है, को उग्रवाद का केंद्र माना जाता रहा है।

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम जारी है। सीजफायर के बीच इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके सुरक्षा बलों ने मंगलवार भोर में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तरी क्षेत्र में एक ऑपरेशन के दौरान तीन फिलिस्तीनी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक, जेनिन के निकट एक गुफा से बाहर निकलते ही तीनों को गोलीबारी में मार गिराया गया। जेनिन, जो उत्तर-पश्चिमी तट का एक प्रमुख शहर है, को उग्रवाद का केंद्र माना जाता रहा है। इजरायली सेना के एक बयान में कहा गया कि ये आतंकवादी जेनिन में आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे।

इजरायली सेना के अनुसार, शुरुआती गोलीबारी में ही दो आतंकवादी मारे गए, जबकि तीसरा, जो बुरी तरह घायल हो चुका था, थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ दिया। पहले खबर आई थी कि सेना ने गुफा को तबाह करने के लिए हवाई हमला किया था। सेना ने इलाके में हवाई कार्रवाई की पुष्टि तो की, लेकिन इससे अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, जिसने गाजा में युद्ध की आग भड़का दी थी, इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी सैन्य मौजूदगी और गतिविधियां तेज कर दी हैं।

इजरायल का तर्क है कि ये अभियान पश्चिमी तट पर आतंकवादियों की कमर तोड़ने में सफल रहे हैं। हालांकि, फिलिस्तीनियों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन कार्रवाइयों में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं, और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं।