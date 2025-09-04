गाजा पर कब्जा करने जा रहे इजरायल को झटका, बगावत पर उतरे कई सैनिक; युद्ध में जाने से इनकार

गाजा पर कब्जे की योजना ने इजरायल के भीतर और बाहर दोनों जगह विवाद को जन्म दिया है। रिजर्व सैनिकों की कम उपस्थिति, हरेदी समुदाय पर सैन्य बोझ साझा करने का दबाव, और बंधक संकट ने इसे जटिल बना दिया है।

इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने गाजा शहर पर कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर रिजर्व सैनिकों को बुलाने की घोषणा की। यह लगभग दो साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को बुलाने का अब तक का सबसे बड़ा आदेश बताया जा रहा है। हालांकि, इजरायली मीडिया के अनुसार, इस आदेश के बावजूद आने वाले सैनिकों की उपस्थिति उम्मीद से कम रही है, क्योंकि कई रिजर्व सैनिक व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों का हवाला देकर ड्यूटी में शामिल होने से हिचक रहे हैं। यहां तक की सैंकड़ों सैनिकों ने खुली बगावत करते इसे अवैध युद्ध करार दिया है और जंग पर जाने से साफ इनकार कर दिया है।

कॉल-अप और चुनौतियां लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को गाजा शहर पर कब्जे की योजना के तहत कई चरणों में बुलाया गया था, जिसमें से 40,000-50,000 को मंगलवार को ड्यूटी पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया। यह कॉल-अप स्कूल वर्ष शुरू होने के ठीक एक दिन बाद हुआ। कई रिजर्व सैनिकों ने पारिवारिक और वित्तीय दबावों का हवाला देते हुए छूट की मांग की है। हिब्रू मीडिया ने बताया कि पहले के आपातकालीन कॉल-अप की तुलना में इस बार उपस्थिति कम रही है। कुछ सैनिकों ने कहा कि लगभग दो साल तक चले युद्ध और बार-बार की सेवा ने उनके परिवारों और व्यवसायों पर भारी दबाव डाला है।

रिजर्व सैनिकों का असंतोष कई रिजर्व सैनिकों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा कि सैन्य बोझ का बंटवारा समाज में समान रूप से नहीं हो रहा है। विशेष रूप से, उन्होंने अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (हरेदी) समुदाय के पुरुषों से सैन्य सेवा में शामिल होने की मांग की है, जो ऐतिहासिक रूप से सैन्य सेवा से छूट प्राप्त करते रहे हैं। इस बीच, 365 से अधिक रिजर्व सैनिकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने गाजा शहर पर कब्जे को "अवैध युद्ध" करार देते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। सैनिकों के एक समूह ने तेल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम नेतन्याहू के अवैध युद्ध में भाग नहीं लेंगे और हमारी देशभक्ति की जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों से जवाबदेही की मांग करें।"

यह कॉल-अप गाजा शहर में हमास के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा है, जिसे "गिदोन के रथ" के अगले चरण के रूप में जाना जाता है। इस अभियान में पांच डिवीजनों और 14 ब्रिगेड-स्तरीय टीमों को शामिल करने की योजना है, जिसमें पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाने और युद्ध इंजीनियरिंग बल शामिल हैं। कुछ रिजर्व सैनिकों को उत्तरी इजरायल और वेस्ट बैंक में तैनात नियमित बलों को रिप्लेस करने के लिए भेजा जाएगा।

हालांकि, इस योजना को लेकर सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में मतभेद सामने आए हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि गाजा शहर पर कब्जे की योजना में एक स्पष्ट एग्जिट रणनीति की कमी है और यह इजरायल को गाजा पट्टी में और गहराई तक खींच सकता है। उन्होंने इसके बजाय बंधक सौदे पर जोर देने की सलाह दी।

मानवीय चिंताएं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? गाजा शहर पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की है। संयुक्त राष्ट्र और कई सहयोगी देशों, जैसे फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन, ने इस अभियान की निंदा की है, जिसमें सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में विस्थापित करने की योजना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्धविराम की मांग की है, चेतावनी दी है कि यह अभियान "अपरिहार्य मौत और विनाश" का कारण बनेगा। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी (आईसीआरसी) ने कहा है कि गाजा में पहले से ही भयावह मानवीय स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि दक्षिण में आश्रय स्थल पहले से ही भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।