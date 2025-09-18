भारत और हमारे चलते यह समझौता हुआ; पाक और सऊदी की डील पर बोला इजरायल

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इस पर इजरायल ने कहा है कि यह समझौता भारत और हमारे कारण हुआ है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों देशों ने 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा' समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इस पर इजरायल ने बयान दिया है। उसने कहा कि यह समझौता भारत और हमारे (इजरायल) कारण हुआ है। हालांकि इजरायल ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। कहा जा सकता है कि वह 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जो लंबे समय तक खाड़ी देशों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

भारत ने क्या कहा नए सैन्य गठबंधन को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसका असर मध्य पूर्व से एशिया तक होगा। देशों के बीच सैन्य गठबंधनों की होड़ बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन में अस्थिरता आ सकती है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस रक्षा समझौते पर भारत की नजर पहले से थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान-सऊदी अरब के बीच इस रक्षा डील की जानकारी भारत को पहले से थी।

प्रवक्ता ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। भारत सरकार को पता था कि दोनों देशों के बीच इस रक्षा समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। हम अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता के दृष्टिकोण से इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाक-सऊदी समझौते में क्या? बुधवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार, इस समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी नेता की खाड़ी देश की एकदिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। यह समझौता कतर में हमास नेतृत्व पर इजरायली हमले के कुछ दिन बाद हुआ, जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है।

रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों के खिलाफ माना जाएगा। यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र और विश्व में शांति-सुरक्षा प्राप्त करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह रक्षा सहयोग को विकसित करने और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

पाकिस्तान-सऊदी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों के बीच लगभग आठ दशक पुरानी ऐतिहासिक साझेदारी, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों व घनिष्ठ रक्षा सहयोग पर आधारित है। दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों व साझा हितों के कई विषयों की समीक्षा की।