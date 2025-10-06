Israel failed to kill him in Doha attack Hamas leader is now key in peace talks जिसको मारने को इजरायल ने US के दोस्त पर किया था अटैक, अब वही कर रहा शांति वार्ता; कौन है वह?, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel failed to kill him in Doha attack Hamas leader is now key in peace talks

जिसको मारने को इजरायल ने US के दोस्त पर किया था अटैक, अब वही कर रहा शांति वार्ता; कौन है वह?

इजरायल और हमास के प्रतिनिधि सोमवार को मिस्र के एक रिसॉर्ट में मिल रहे हैं, ताकि गाजा में संभावित युद्धविराम पर सहमति बनाई जा सके। चरमपंथी संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि खलील अल-हय्या के नेतृत्व में हमास का प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा चुका है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:53 PM
खलील अल-हय्या वही प्रमुख व्यक्ति है, जिसे मारने के इरादे से इजरायल ने अमेरिका के सहयोगी कतर पर हमला किया था। सोमवार को उसे इजरायली अधिकारियों के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में जाते देखा गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्ध समाप्ति की शांति योजना के बीच हो रही है। युद्धविराम वार्ता के केंद्र में खड़े हय्या को हमास के सदस्यों के बीच एक प्रभावशाली हस्ती माना जाता है। वह हमास के वार्ताकारों का नेतृत्व कर रहे हैं।

खलील अल-हय्या कौन?

हय्या हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी है। गाजा युद्ध में उसने अपने एक बेटे को खो दिया, जबकि पिछले संघर्षों में दो अन्य बेटों की भी मौत हो चुकी है। सितंबर में इजरायल ने दोहा पर मिसाइल हमला किया, जिसमें खलील अल-हय्या समेत कई वरिष्ठ हमास नेता टार्गेट पर थे। इस हमले से अल-हय्या तो बच निकला, लेकिन उसके बेटे, चीफ ऑफ स्टाफ, कतरी सुरक्षा अधिकारी और अन्य सहयोगी मारे गए। सोमवार को हय्या को शर्म अल-शेख में ट्रम्प की 20-सूत्री योजना पर इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए देखा गया। इस योजना में गाजा में फंसे इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की मुक्ति शामिल है।

हमास में हय्या की मजबूत पकड़

हय्या को इस्माइल हनियेह के बाद विदेश में हमास का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। हनियेह की जुलाई 2024 में ईरान में इजरायल ने हत्या कर दी थी। वे कतर स्थित पांच सदस्यीय नेतृत्व परिषद के भी सदस्य हैं, जो अक्टूबर 2023 के हमलों के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार की पिछले साल मौत के बाद से हमास का संचालन कर रही है। हय्या 1987 में हमास की स्थापना के समय से ही इसका वरिष्ठ सदस्य है और माना जाता है कि उसके ईरान के साथ मजबूत संबंध हैं, जो हमास के लिए हथियारों और वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत है। वह इजरायल के साथ कई युद्धविराम समझौतों को कराने वाले समूह के प्रयासों में भी शामिल रहा है, जिसमें गाजा युद्ध को खत्म करने का मौजूदा प्रयास भी शामिल है।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas International News

