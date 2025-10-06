जिसको मारने को इजरायल ने US के दोस्त पर किया था अटैक, अब वही कर रहा शांति वार्ता; कौन है वह?

इजरायल और हमास के प्रतिनिधि सोमवार को मिस्र के एक रिसॉर्ट में मिल रहे हैं, ताकि गाजा में संभावित युद्धविराम पर सहमति बनाई जा सके। चरमपंथी संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि खलील अल-हय्या के नेतृत्व में हमास का प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा चुका है।

इजरायल और हमास के प्रतिनिधि सोमवार को मिस्र के एक रिसॉर्ट में मिल रहे हैं, ताकि गाजा में संभावित युद्धविराम पर सहमति बनाई जा सके। चरमपंथी संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि खलील अल-हय्या के नेतृत्व में हमास का प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा चुका है। खलील अल-हय्या वही प्रमुख व्यक्ति है, जिसे मारने के इरादे से इजरायल ने अमेरिका के सहयोगी कतर पर हमला किया था। सोमवार को उसे इजरायली अधिकारियों के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में जाते देखा गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्ध समाप्ति की शांति योजना के बीच हो रही है। युद्धविराम वार्ता के केंद्र में खड़े हय्या को हमास के सदस्यों के बीच एक प्रभावशाली हस्ती माना जाता है। वह हमास के वार्ताकारों का नेतृत्व कर रहे हैं।

खलील अल-हय्या कौन? हय्या हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी है। गाजा युद्ध में उसने अपने एक बेटे को खो दिया, जबकि पिछले संघर्षों में दो अन्य बेटों की भी मौत हो चुकी है। सितंबर में इजरायल ने दोहा पर मिसाइल हमला किया, जिसमें खलील अल-हय्या समेत कई वरिष्ठ हमास नेता टार्गेट पर थे। इस हमले से अल-हय्या तो बच निकला, लेकिन उसके बेटे, चीफ ऑफ स्टाफ, कतरी सुरक्षा अधिकारी और अन्य सहयोगी मारे गए। सोमवार को हय्या को शर्म अल-शेख में ट्रम्प की 20-सूत्री योजना पर इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए देखा गया। इस योजना में गाजा में फंसे इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की मुक्ति शामिल है।