इजरायल का दो और बड़े देश छोड़ रहे साथ, यूरोप से झटके बाद फिर निराशा; भड़का

इस बीच ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग को लेकर इजरायल भड़क गया है। ऑस्ट्रेलिया में इजरायल के राजदूत आमिर मैमन ने कहा कि यह निर्णय इजरायल की सुरक्षा को नजरअंदाज करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे फैसले से हमारी लड़ाई प्रभावित होगी।

फ्रांस, ब्रिटेन समेत करीब डेढ़ दर्जन देशों की ओर से दबाव झेल रहे इजरायल को एक और झटका लगा है। अब ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वह अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा में फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसका ऐलान किया है। उनका कहना है कि गाजा में जो हिंसा का दौर चल रहा है, उसे रोकने के लिए यह जरूरी है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिले। उन्होंने कहा कि टू-स्टेट सॉलूशन ही काम आएगा और यह मानवता के हित में होगा। इसके साथ ही इजरायल पर दबाव बढ़ गया है। पहले ही फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम बड़े यूरोपीय देश इजरायल को नसीहत दे चुके हैं कि यदि जंग नहीं रुकी तो वे फिलिस्तीन को मान्यता देंगे।

इजरायल के लिए टेंशन की बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही न्यूजीलैंड भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। न्यूजीलैंड का कहना है कि वह भी इस पर विचार कर रहा है। कीवी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने कहा कि हमारा देश भी इस पर सावधानी से विचार कर रहा है। हम अगले महीने इस पर बड़ा फैसला लेंगे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने स्पष्ट कर दिया है कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के रास्ते पर बढ़ेंगे।

अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता दी जाएगी। हमारी शर्त रहेगी कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ही शासन चलाए। गाजा में हमास का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गाजा में चुनाव कराकर नया नेतृत्व भी चुनना चाहिए। अल्बनीज ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हमारी सरकार में फिलिस्तीन को लेकर सहमति है। हमारा साफ मानना है कि शांति की राह में आगे बढ़ने के लिए टू-स्टेट सॉलूशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ने साफ किया है कि हमास का सरकार में कोई दखल नहीं होगा। इसके अलावा उसका निरस्त्रीकरण भी किया जाए। 2006 के बाद से गाजा में चुनाव नहीं हुए हैं, जिन्हें अब कराया जाएगा।