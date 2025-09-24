Israel destroys evacuated health center in Gaza City, IDF gave double dose of attack Hamas Palestine गाजा के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर को IDF ने किया जमींदोज; राहत सामग्री मार्ग सील कर दी दोहरी चोट, Middle-east Hindi News - Hindustan
गाजा के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर को IDF ने किया जमींदोज; राहत सामग्री मार्ग सील कर दी दोहरी चोट

इजरायल ने मंगलवार को घोषणा की कि पिछले हफ़्ते हुए एक हमले के बाद कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उस हमले में दो इजरायली मारे गए थे।

Pramod Praveen एपी, गाजा पट्टीWed, 24 Sep 2025 09:30 AM
गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ विनाशकारी हमले कर रही इजरायली सेना लगातार अपने अभियान में आगे बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में इजरायली सुरक्षा बलों (IDF) ने गाजा के सबसे बड़े छह मंजिला मेडिकल सेंटर को जमींदोज कर दिया है। यह मेडिकल सेंटर गाजा शहर में ब्लड डोनेशन, ब्लड टेस्ट, ट्रॉमा चिकित्सा, कैंसर ट्रीटमेंट और पुरानी बीमारियों का इलाज करने वाला प्रमुख केंद्र था। एक फिलिस्तीनी चिकित्सा संस्था- मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने मंगलवार को कहा कि इजरायल ने गाजा शहर में उसके मुख्य केंद्र को खाली करने का आदेश देने के बाद उसे मिट्टी में मिला दिया।

फिलिस्तीनी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने कहा कि इजरायली हमले में मध्य समीर क्षेत्र में स्थित उसकी छह मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली सेना की ओर से तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ सकी है। बता दें कि इजरायल ने पूरे युद्ध के दौरान गाजा में अस्पतालों पर बार-बार बमबारी की है और वहां छापे मारे हैं। इजरायल को इस बात का शक रहा है कि हमास आतंकियों ने इन अस्पतालों का इस्तेमाल छिपने के केंद्र के रूप में किया है। हालांकि, इजरायली सेना हमास आतंकवादियों की इन अस्पतालों में उपस्थिति या छिपने के बहुत कम या कोई सबूत नहीं दिए हैं।

WHO प्रमुख ने इस हमले की निंदा की

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने इस हमले की निंदा की। घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले बंद होने चाहिए। बेतुकी हिंसा बंद होनी चाहिए और युद्धविराम हो!”

मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने कहा कि उसके एक अन्य केंद्र को भी इजरायली सैनिकों ने घेर लिया और क्षतिग्रस्त कर दिया, और एक अलग हमले में तीसरा केंद्र भी नष्ट हो गया। इससे पहले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि अल-रंतिसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल को पास में चल रहे इज़रायली सैन्य अभियानों के कारण बंद करना पड़ा है।

राहत और मानवीय सहायता पहुंचाने वाला रास्ता सील

एक अन्य घटनाक्रम में इजरायल ने गाजा पट्टी में राहत और मानवीय सहायता पहुंचाने वाले एक मात्र मार्ग को भी बंद कर दिया है। इजरायल ने मंगलवार को घोषणा की कि पिछले हफ़्ते हुए एक हमले के बाद कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उस हमले में दो इजरायली मारे गए थे। बता दें कि जॉर्डन नदी पर बना एलेनबी ब्रिज, जिसे किंग हुसैन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट बैंक पर फ़िलिस्तीनियों के लिए उपलब्ध एकमात्र मालवाहक और यात्री क्रॉसिंग है जो इज़रायल की ओर नहीं जाती। यह गाजा में मानवीय सहायता पहुँचाने का एक प्रमुख मार्ग रहा है।

