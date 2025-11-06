Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel Defense Forces claim Al Jazeera journalists in Gaza acted like terrorists
गाजा में आतंकवादियों की तरह काम कर रहे थे अल जजीरा के पत्रकार; इजरायली सेना का दावा

गाजा में आतंकवादियों की तरह काम कर रहे थे अल जजीरा के पत्रकार; इजरायली सेना का दावा

संक्षेप: खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए आईडीएफ ने इन पत्रकारों की दोहरी भूमिका उजागर की है, जिसमें पत्रकारिता के साथ-साथ सक्रिय आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। इन दस्तावेजों में कर्मचारी रिकॉर्ड, प्रशिक्षण कोर्सों की सूचियां, फोन डायरेक्टरी और वेतन विवरण जैसे प्रमाण शामिल हैं।

Thu, 6 Nov 2025 02:40 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने दावा किया है कि गाजा में कार्यरत अल जजीरा के कई पत्रकार सीधे तौर पर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) से जुड़े हुए थे। खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए आईडीएफ ने इन पत्रकारों की दोहरी भूमिका उजागर की है, जिसमें पत्रकारिता के साथ-साथ सक्रिय आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। इन दस्तावेजों में कर्मचारी रिकॉर्ड, प्रशिक्षण कोर्सों की सूचियां, फोन डायरेक्टरी और वेतन विवरण जैसे प्रमाण शामिल हैं, जो साबित करते हैं कि ये व्यक्ति न केवल संघर्ष की कवरेज कर रहे थे, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईडीएफ के अनुसार, उन्होंने अपनी प्रेस पहचान का दुरुपयोग हमास और पीआईजे के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए किया। इन पत्रकारों में हमास की नुखबा इकाई का सदस्य इस्माइल अल-घोल प्रमुख है, जो अल जजीरा रिपोर्टर के रूप में काम करते हुए 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। इसी तरह इस्माइल अबू उमर को हमास की खान यूनिस बटालियन का डिप्टी कंपनी कमांडर बताया गया है। उसने किबुत्ज नीर ओज में नरसंहार के दौरान अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था। एक अन्य होसम शबात, जो हमास का स्नाइपर था, ने पत्रकार की आड़ में इजरायली सेना और नागरिकों पर हमले किए।

दस्तावेजों से अल जजीरा के वरिष्ठ संवाददाता के बेटे हमजा अल-दहदौह के पीआईजे की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूनिट से और स्वतंत्र वीडियोग्राफर मुस्तफा थुरिया के हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड से संबंध सामने आए हैं। दोनों पर आईडीएफ सैनिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन उड़ाने का आरोप है। 2022-2023 की खुफिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हमास ने पत्रकारों को कवरेज के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे, जैसे जबालिया में पीआईजे के असफल रॉकेट लॉन्च (जिसमें नागरिक मारे गए) को कवर करते समय आलोचनात्मक शब्दों या नकारात्मक तस्वीरों से बचना। एक दस्तावेज में हमास नेतृत्व और नेटवर्क के बीच सुरक्षित संचार के लिए 'अल जजीरा फोन' लाइन बनाने का जिक्र है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी झूठा दावा

ऐसा नहीं है कि अल जजीरा पर विवाद नया है। इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके पाकिस्तानी संवाददाता कमाल हैदर ने पाकिस्तानी सेना के सूत्रों के हवाले से झूठा दावा किया था कि भारतीय वायुसेना की पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। कथित तौर पर पाकिस्तान ने एक राफेल विमान मार गिराया था, जिसे वह उड़ा रही थीं। लेकिन पाकिस्तानी सेना के आईएसपीआर महानिदेशक ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हाल ही में शिवांगी सिंह को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ देखा गया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।