गाजा में आतंकवादियों की तरह काम कर रहे थे अल जजीरा के पत्रकार; इजरायली सेना का दावा

संक्षेप: खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए आईडीएफ ने इन पत्रकारों की दोहरी भूमिका उजागर की है, जिसमें पत्रकारिता के साथ-साथ सक्रिय आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। इन दस्तावेजों में कर्मचारी रिकॉर्ड, प्रशिक्षण कोर्सों की सूचियां, फोन डायरेक्टरी और वेतन विवरण जैसे प्रमाण शामिल हैं।

इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने दावा किया है कि गाजा में कार्यरत अल जजीरा के कई पत्रकार सीधे तौर पर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) से जुड़े हुए थे। खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए आईडीएफ ने इन पत्रकारों की दोहरी भूमिका उजागर की है, जिसमें पत्रकारिता के साथ-साथ सक्रिय आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं। इन दस्तावेजों में कर्मचारी रिकॉर्ड, प्रशिक्षण कोर्सों की सूचियां, फोन डायरेक्टरी और वेतन विवरण जैसे प्रमाण शामिल हैं, जो साबित करते हैं कि ये व्यक्ति न केवल संघर्ष की कवरेज कर रहे थे, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी थे।

आईडीएफ के अनुसार, उन्होंने अपनी प्रेस पहचान का दुरुपयोग हमास और पीआईजे के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए किया। इन पत्रकारों में हमास की नुखबा इकाई का सदस्य इस्माइल अल-घोल प्रमुख है, जो अल जजीरा रिपोर्टर के रूप में काम करते हुए 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। इसी तरह इस्माइल अबू उमर को हमास की खान यूनिस बटालियन का डिप्टी कंपनी कमांडर बताया गया है। उसने किबुत्ज नीर ओज में नरसंहार के दौरान अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था। एक अन्य होसम शबात, जो हमास का स्नाइपर था, ने पत्रकार की आड़ में इजरायली सेना और नागरिकों पर हमले किए।

दस्तावेजों से अल जजीरा के वरिष्ठ संवाददाता के बेटे हमजा अल-दहदौह के पीआईजे की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूनिट से और स्वतंत्र वीडियोग्राफर मुस्तफा थुरिया के हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड से संबंध सामने आए हैं। दोनों पर आईडीएफ सैनिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन उड़ाने का आरोप है। 2022-2023 की खुफिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हमास ने पत्रकारों को कवरेज के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे, जैसे जबालिया में पीआईजे के असफल रॉकेट लॉन्च (जिसमें नागरिक मारे गए) को कवर करते समय आलोचनात्मक शब्दों या नकारात्मक तस्वीरों से बचना। एक दस्तावेज में हमास नेतृत्व और नेटवर्क के बीच सुरक्षित संचार के लिए 'अल जजीरा फोन' लाइन बनाने का जिक्र है।