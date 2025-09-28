Israel claims to have struck around 140 targets in Gaza गाजा में बड़ा इजरायली हमला, 24 घंटे में 140 आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई; अब तक 66005 की मौत, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel claims to have struck around 140 targets in Gaza

गाजा में बड़ा इजरायली हमला, 24 घंटे में 140 आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई; अब तक 66005 की मौत

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह आंकड़ा जारी किया। मंत्रालय की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में मृत फिलिस्तीनियों की संख्या 66005 तक पहुंच गई है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवSun, 28 Sep 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
गाजा में बड़ा इजरायली हमला, 24 घंटे में 140 आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई; अब तक 66005 की मौत

इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने दावा किया है कि बीते 24 घंटों के दौरान गाजा पट्टी में करीब 140 से अधिक आतंकी अड्डों पर हवाई कार्रवाई की गई। इन हमलों का निशाना सैन्य इकाइयां, लड़ाकू दलों के समूह, हथियारों के गोदाम, कमांड केंद्र और आतंकी गुटों के सदस्य बने। IDF के मुताबिक, इन कार्रवाइयों में कई आतंकी ढेर हो गए, लेकिन उनकी सटीक तादाद का खुलासा नहीं किया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अपडेट पोस्ट में IDF ने लिखा, 'ऑपरेशनल अपडेट- गाजा शहर में IDF के जवान और इजरायली वायुसेना ने संयुक्त रूप से सैन्य भवनों व लड़ाकू कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। साथ ही, एंटी-टैंक मिसाइलें दागने वाले कई आतंकवादियों की शिनाख्त कर उन्हें घेराबंदी में मार गिराया।' पोस्ट में आगे उल्लेख किया गया कि दक्षिणी गाजा में IDF ने आतंकियों का सफाया किया और निगरानी उपकरणों तथा सैन्य ढांचे को तबाह कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल और हमास के बीच करीब तीन वर्षों से चल रहे संघर्ष में 66000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह आंकड़ा जारी किया। मंत्रालय की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में मृत फिलिस्तीनियों की संख्या 66005 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अब तक 168162 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। इसमें 79 ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्हें आखिरी 24 घंटों में अस्पतालों में भर्ती किया गया था।

गौरतलब है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला जारी है। वहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में वाशिंगटन में हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की सोमवार को बैठक निर्धारित है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि गाजा मुद्दे पर पश्चिम एशियाई देशों के साथ सकारात्मक और गहन चर्चाएं चल रही हैं।

वहीं, हमास ने दावा किया है कि सितंबर की शुरुआत में कतर की राजधानी दोहा में हमास की वार्ता टीम पर इजरायल के हमले के बाद से गाजा में युद्धविराम की बातचीत को टाल दिया गया है। साथ ही, उसने कहा कि मध्यस्थों की ओर से कोई नया प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। रविवार को जारी बयान में हमास ने स्पष्ट किया कि वह मध्यस्थों के किसी भी सुझाव पर 'सकारात्मक' नजरिए से विचार करने को तैयार है।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।