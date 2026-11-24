इजरायल ने फिर कर दिया बड़ा कांड! हमास का इंटरनल सिक्योरिटी चीफ नईम अबू नहाल ढेर
गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रहे तनाव के बीच इजरायल ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के इंटरनल सिक्योरिटी चीफ नईम अबू नहाल को हवाई हमले में मार गिराया है
गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल ने बड़ा दावा किया है। इजरायल के अनुसार, उसने हमास के इंटरनल सिक्योरिटी चीफ नईम अबू नहाल को मार गिराया है। इजरायली सेना के अनुसार, मंगलवार को गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में हमास के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और दो पुलिस अधिकारियों समेत छह अन्य लोग मारे गए। रिपोर्टों के मुताबिक, पश्चिमी गाजा सिटी में हुए एयरस्ट्राइक में हमास के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम के डायरेक्टर नईम अबू नहाल की मौत हो गई।
इजरायली सेना और शिन बेट (इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी) ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने हमास के एक सीनियर आतंकवादी पर हमला किया। इस हमले में नईम अबू नहाल की मौत हो गई। नईम अबू नहाल की जिम्मेदारी उन फिलिस्तीनियों का मुकाबला करना थी, जिन पर इजरायली गुप्त सेवा के साथ मिलकर काम करने का शक था। साथ ही उनके प्लान की जानकारी जुटाना भी उसका काम था।
मंगलवार को ताबड़तोड़ हमला
रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक पुलिस पोस्ट पर इजरायली एयरस्ट्राइक में तीन लोग मारे गए। हमास के गृह मंत्रालय के अनुसार, इनमें से दो पुलिस अधिकारी थे। डॉक्टरों ने बताया कि हमले में पांच अन्य लोग घायल भी हुए। उत्तर में नेत्जारिम कॉरिडोर के पास हुए एक और इजरायली एयरस्ट्राइक में तीन और लोग मारे गए। इस तरह मंगलवार को गाजा में कम से कम सात लोगों की मौत हुई। दोनों हमलों पर इजरायली सेना ने कहा कि उसने इन इलाकों में आतंकवादियों को निशाना बनाया है।
सीजफायर के बाद भी हमले जारी
बता दें कि अक्टूबर 2025 में अमेरिका के समर्थन से हुए सीजफायर के बाद बड़े स्तर की लड़ाई रुक गई थी, लेकिन गाजा पर इजरायली हमले पूरी तरह नहीं रुके। इजरायल का आरोप है कि हमास फिर से संगठित होकर हथियार जमा कर रहा है। हमास ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह सीजफायर समझौते का पालन कर रहा है।
गौरतलब है कि सीजफायर के बाद से कम से कम 1600 फिलिस्तीनी और पांच इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। फिलहाल इजरायली सेना का गाजा के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर नियंत्रण है, जो सीजफायर के समय आधे से ज्यादा था। हमास का नियंत्रण गाजा के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों तक सीमित है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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