‘पूरे मिडिल ईस्ट को मैसेज’, कतर पर हमला कर इजरायल की खुली चुनौती; US का सपोर्ट नहीं

बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से दोहा में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि सोमवार को यरुशलम में हुई गोलीबारी के बाद यह एक्शन लिया गया है। इस बीच उनके एक अधिकारी ने बड़ी चेतावनी दी है।

मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बड़े धमकों के बाद अरब देशों से लेकर अमेरिका तक में सनसनी मच गई है। इजरायल ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह ये हवाई हमले हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर किए गए थे। कतर समेत मुस्लिम देशों ने जहां हमले की कड़ी निंदा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि इसमें इजरायल को अमेरिका का कोई समर्थन नहीं है। इन सब के बीच इजरायल अब आग में घी डालने का काम कर रहा है। इजरायल के एक अधिकारी ने मिडिल ईस्ट के देशों को खुली चुनौती दे दी है।

इजरायली सांसद नेसेट के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दोहा में हुए एक विस्फोट का वीडियो अपलोड किया करते हुए लिखा कि यह हमला पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक मैसेज था। उन्होंने लिखा, "पूरे मिडिल के लिए मैसेज।" इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया, “इजरायल ने इसे शुरू किया, इजरायल ने इसे अंजाम दिया और इजरायल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है।”

कतर में हुए इस हमले के साथ ही हमास के खिलाफ इजरायल का अभियान और व्यापक हो गया है। धमाके के बाद कतर की राजधानी दोहा के आसमान पर काला धुआं दिखाई दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं। कतर ने इसे सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने इसकी निंदा की है। इजरायल के भीतर भी लोगों ने इसका विरोध किया है और उन्हें डर है कि इससे बाकी बचे बंधकों की जान को खतरा है।

कतर अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी- वाइट हाउस इस बीच वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर में हमास पर हमला करने के इजरायल के फैसले से सहमत नहीं हैं। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को एक बयान से कहा कि हमास का सफाया एक सही लक्ष्य तो है, लेकिन अमेरिका के सहयोगी कतर के अंदर हमला इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति कतर को अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और मित्र मानते हैं और इस हमले के स्थान को लेकर बहुत दुखी हैं।”