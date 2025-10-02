Israel attacks Gaza killing 13 Palestinians Hamas awaits response to Trump peace plan इजरायली हमले से धुआं-धुआं गाजा, 13 की मौत; ट्रंप प्लान पर हमास के जवाब का इंतजार, Middle-east Hindi News - Hindustan
इजरायली हमलों में कम से कम 13 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। अल-अक्सा मार्टर्स अस्पताल के मुताबिक, मध्य गाजा के डेर अल-बलाह शहर के पूर्वी हिस्से में एक मकान पर हुए हमले से नौ लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, डेर अल-बलाहThu, 2 Oct 2025 05:27 PM
हमास अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में लगा हुआ है, जिसका लक्ष्य गाजा में करीब दो वर्षों से जारी युद्ध को खत्म करना है। इधर, इजरायली हमलों में कम से कम 13 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। अल-अक्सा मार्टर्स अस्पताल के मुताबिक, मध्य गाजा के डेर अल-बलाह शहर के पूर्वी हिस्से में एक मकान पर हुए हमले से नौ लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वहीं, उसी इलाके में एक तंबू पर हमले से तीन और लोगों की मौत हो गई। गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक शव और कई घायल व्यक्ति मिले हैं। बता दें कि एक अक्टूबर को भी इजरायली हमले में 16 लोगों की जान चली गई थी।

इजरायल ने जारी किया है गाजा खाली करने का फरमान

जानकारी के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को गाजा शहर में बचे सभी फिलिस्तीनियों को तत्काल निकल जाने का फरमान जारी करते हुए कहा कि यह उनका 'आखिरी मौका' है, और जो भी यहां रहेगा, उसे उग्रवादियों का समर्थक समझा जाएगा तथा उसे इजरायल के ताजा हमले की 'पूर्ण शक्ति' झेलनी पड़ेगी। इस चेतावनी से ठीक पहले बुधवार को गाजा से इजरायल की ओर कम से कम सात रॉकेट दागे गए, लेकिन सभी या तो नष्ट कर दिए गए या खाली मैदानों में गिर पड़े। इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि कोई हताहत नहीं हुआ।

जहाजों के बेड़े को इजरायली नौसेना ने रोका

वहीं गाजा की दिशा में बढ़ रहे राहत जहाजों के काफिले पर सवार कार्यकर्ताओं ने बुधवार रात को बताया कि इजरायली नौसेना ने उनकी 13 नावों को हिरासत में ले लिया है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, इस काफिले में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद हैं। सभी कार्यकर्ता सुरक्षित हैं और उन्हें इजरायल ले जाया जा रहा है। 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' नामक इस बेड़े में करीब 50 छोटी नावें हैं, जिन पर लगभग 500 लोग सवार हैं। यह काफिला गाजा के घेराबंदी वाले इलाके में फंसे फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता पहुंचा रहा था, जिसमें मुख्यतः भोजन सामग्री और दवाइयां शामिल हैं।

कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा वापस

कार्यकर्ताओं ने कहा कि फ्लोटिला की 13 नावों को गाजा तट से करीब 80 मील की दूरी पर रोका गया। इस समूह में ग्रेटा थनबर्ग के अलावा नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला, बार्सिलोना की पूर्व मेयर आदा कोलाउ और कई यूरोपीय सांसद भी हैं। समूह का दावा है कि उनका मकसद इजरायल की नाकाबंदी को चुनौती देना और गाजा को प्रतीकात्मक रूप से मानवीय मदद पहुंचाना है। आयोजकों ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दी कि कुल 43 नावों में से 13 को पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी नौ गाजा की ओर ही बढ़ रही हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी कार्यकर्ता सुरक्षित हैं और उन्हें अशदोद बंदरगाह पर ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें वापस भेजा किया जाएगा।

हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार

दूसरी ओर, ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। ट्रप ने कहा था कि हमास के पास 3-4 दिन का समय है। हम हमास का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका दुखद अंत होगा। सूत्रों के मुताबिक, हमास को ट्रंप और नेतन्याहू द्वारा सहमति बने प्रस्ताव के कुछ हिस्से अस्वीकार्य लग रहे हैं, जिनमें बदलाव की जरूरत है। एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमास ने कतर और मिस्र को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है, जिन्होंने योजना का सीमित समर्थन किया है।

गाजा में बढ़ रहा मृतकों की संख्या

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इजरायली अभियान में 66000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 1,70,000 अन्य घायल हुए हैं। पिछले महीने इजरायल के बड़े हमले के बाद से लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी भुखमरी से ग्रस्त गाजा शहर से भाग चुके हैं। गुरुवार सुबह उत्तरी गाजा में धुंधला धुआं दिखाई दिया और लोग दक्षिण की ओर दौड़ रहे थे, जो बुधवार दोपहर से पट्टी की प्रमुख उत्तर-दक्षिण सड़क पर यात्रा की अनुमति थी।

