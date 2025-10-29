टूट गया समझौता? इजरायल का गाजा पट्टी पर हमला; बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर बरसे बम

संक्षेप: इजरायल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्षविराम टूटता नजर आ रहा है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। यह हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं।

इजरायल और हमास के बीच गाजा पर हुआ संघर्षविराम टूटता नजर आ रहा है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। यह हमले इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) को तत्काल और शक्तिशाली हमले करने के आदेश दिए हैं। यह कदम हमास के कथित द्वारा संघर्षविराम समझौते के लगातार उल्लंघन के बाद उठाया गया है।

शिफा हॉस्पिटल के पास के इलाके को निशाना

प्रत्यक्षदर्शियों और हमास मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के आदेश के बाद, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के सबसे बड़े, शिफा अस्पताल के पास के इलाके को निशाना बनाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमलों में कम से कम दो लोग मारे गए और चार अन्य घायल हो गए।

इससे पहले युद्ध-विराम के खतरे में पड़ने का एक और संकेत मंगलवार को उस समय मिला, जब दक्षिणी शहर राफा में इजराइली सैनिकों पर गोलीबारी की गई। इसके बाद इजराइली बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आज सुबह दक्षिणी शहर राफा में इज़रायली सैनिकों पर कथित तौर पर गोलीबारी की गई।

लगातार बढ़ रहा था तनाव

इससे पहले, दोनों पक्षों में तब तनाव बढ़ गया था, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हमास की ओर से रातो-रात लौटाए गए एक बंधक के अवशेष, लगभग दो साल पहले इजराइली सैनिकों द्वारा गाजा में बरामद किए गए एक बंधक के शव के हैं।