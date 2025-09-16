हमास को खत्म करने का अभियान शुरू, इजरायली सेना ने कर दिया ऐलान; चेतावनी जारी

इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए अभियान का ऐलान कर दिया है। इजरायल की सेना ने मंगलवार को घोषणा की कि गाजा शहर में हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए उसका विस्तारित अभियान शुरू हो चुका है।

इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए अभियान का ऐलान कर दिया है। इजरायल की सेना ने मंगलवार को घोषणा की कि गाजा शहर में हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए उसका विस्तारित अभियान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही उसने निवासियों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता अविचे एड्री की यह घोषणा रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘गाजा जल रहा है’। इससे इजराइल-हमास युद्ध और तेज हो गया है, क्योंकि हफ्तों की कूटनीति के बावजूद कोई भी संभावित युद्धविराम और भी दूर की कौड़ी बना हुआ है।

इसके अलावा, मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इजरायल से ऊर्जा संपन्न देश कतर पहुंचे। वहां उनके कतर के शासक अमीर से मिलने की योजना है, क्योंकि देश पिछले हफ्ते इजरायल के हमले से अब भी नाराज है। इस हमले में पांच हमास सदस्य और एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे। अरब और मुस्लिम देशों ने सोमवार को एक शिखर सम्मेलन में इस हमले की निंदा की, लेकिन उन्होंने इजरायल को निशाना बनाकर कोई बड़ी कार्रवाई करने से परहेज किया। इस तरह, इजरायल-हमास युद्ध में इजरायल के आचरण में किसी भी बदलाव के लिए कूटनीतिक दबाव बनाने की चुनौती पर जोर दिया गया।

हालांकि, इजिप्ट ने इजरायल के खिलाफ अपनी भाषा को कठोर करते हुये मंगलवार को वर्षों में पहली बार उसे व्यापक रूप से ‘दुश्मन’ कहा। रुबियो ने अपनी रवानगी से पहले इजरायल में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दिया कि गाजा शहर पर आक्रमण शुरू हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें लगता है कि हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है। हमारे पास अब महीने नहीं हैं, और शायद हमारे पास कुछ दिन और शायद कुछ हफ्ते ही बचे हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है।