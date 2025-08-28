सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायल ने मारी रेड, हवाई हमले और सैनिक भी उतारे

सीरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला दमिश्क के पास स्थित तल मानेह इलाके में हुआ है, जो पहले सीरिया की सेना का बेस था। इजरायली सेना ने इस साइट पर फाइटर जेट्स से हमले किए। इसके अलावा दर्जनों सैनिकों को भी जमीन पर उतारा है। मंगलवार को भी यहां अटैक हुआ था, जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे।

इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार हमला किया है। दो दिन पहले ही इजरायली सेना ने यहां हवाई हमले किए थे और फिर बुधवार और गुरुवार की रात को बमबारी की। इसके अलावा जमीन पर भी अपने दर्जनों सैनिक उतारे हैं। इजरायली सेना ने इसे रेड करार दिया है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला दमिश्क के पास स्थित तल मानेह इलाके में हुआ है, जो पहले सीरिया की सेना का बेस था। इजरायली सेना ने इस साइट पर फाइटर जेट्स से हमले किए हैं। इसके अलावा दर्जनों सैनिकों को भी जमीन पर उतारा है। मंगलवार को भी यहां अटैक हुआ था, जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे।

सीरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार बुधवार को यहां फिर से बमबारी हुई है। अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इजरायल की ओर से यहां सैनिक उतारे जाने का क्या मकसद था। सीरिया के सैन्य सूत्रों का कहना है कि इजरायल के सैनिकों ने करीब दो घंटे तक रेड मारी थी। यह रेड दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित इलाके में मारी गई थी। इस सैन्य बेस को पहले ईरान भी इस्तेमाल करता था, लेकिन इजरायल ने बशर अल असद शासन के खात्मे के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि बेस पर सीरियाई सेना के कई सैनिक तैनात रहते हैं।

अल-जजीरा ने सीरियाई सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस रेड में 4 हेलिकॉप्टरों और दो फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दर्जनों सैनिक भी इसमें शामिल थे। सीरियन ऑब्जरवेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस साइट पर लेबनान में सक्रिय आतंकी समूह हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। माना जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। असद शासन के दौर में हिजबुल्लाह सीरिया में भी ऐक्टिव बताया जाता है। असद शासन की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है, जब इस तरह की रेड इजरायल ने मारी है।