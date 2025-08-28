Israel army attacks near syrian capital samascus on army base सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायल ने मारी रेड, हवाई हमले और सैनिक भी उतारे, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Israel army attacks near syrian capital samascus on army base

सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायल ने मारी रेड, हवाई हमले और सैनिक भी उतारे

सीरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला दमिश्क के पास स्थित तल मानेह इलाके में हुआ है, जो पहले सीरिया की सेना का बेस था। इजरायली सेना ने इस साइट पर फाइटर जेट्स से हमले किए। इसके अलावा दर्जनों सैनिकों को भी जमीन पर उतारा है। मंगलवार को भी यहां अटैक हुआ था, जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, दमिश्कThu, 28 Aug 2025 06:15 PM
share Share
Follow Us on
सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायल ने मारी रेड, हवाई हमले और सैनिक भी उतारे

इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार हमला किया है। दो दिन पहले ही इजरायली सेना ने यहां हवाई हमले किए थे और फिर बुधवार और गुरुवार की रात को बमबारी की। इसके अलावा जमीन पर भी अपने दर्जनों सैनिक उतारे हैं। इजरायली सेना ने इसे रेड करार दिया है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला दमिश्क के पास स्थित तल मानेह इलाके में हुआ है, जो पहले सीरिया की सेना का बेस था। इजरायली सेना ने इस साइट पर फाइटर जेट्स से हमले किए हैं। इसके अलावा दर्जनों सैनिकों को भी जमीन पर उतारा है। मंगलवार को भी यहां अटैक हुआ था, जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे।

सीरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार बुधवार को यहां फिर से बमबारी हुई है। अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इजरायल की ओर से यहां सैनिक उतारे जाने का क्या मकसद था। सीरिया के सैन्य सूत्रों का कहना है कि इजरायल के सैनिकों ने करीब दो घंटे तक रेड मारी थी। यह रेड दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित इलाके में मारी गई थी। इस सैन्य बेस को पहले ईरान भी इस्तेमाल करता था, लेकिन इजरायल ने बशर अल असद शासन के खात्मे के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि बेस पर सीरियाई सेना के कई सैनिक तैनात रहते हैं।

अल-जजीरा ने सीरियाई सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस रेड में 4 हेलिकॉप्टरों और दो फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दर्जनों सैनिक भी इसमें शामिल थे। सीरियन ऑब्जरवेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस साइट पर लेबनान में सक्रिय आतंकी समूह हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। माना जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। असद शासन के दौर में हिजबुल्लाह सीरिया में भी ऐक्टिव बताया जाता है। असद शासन की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है, जब इस तरह की रेड इजरायल ने मारी है।

यह रेड अहम है क्योंकि बीते कुछ महीनों से अमेरिका की मध्यस्थता में सीरिया और इजरायल के बीच समझौते की कोशिश होती रही है। यही नहीं कहा यह भी जा रहा है कि सीरिया की सरकार चाहती है कि कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। इससे सुरक्षा की चिंताएं दूर हो सकेंगी। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार दमिश्क और येरूशलम के बीच बातचीत चल रही है। इस रेड के बाद डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट भी की। उन्होंने लिखा है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए हम हर मोर्चे पर दिन और रात काम कर रहे हैं और संघर्ष जारी है।

World News In Hindi International News International News In Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।