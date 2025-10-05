Israel and Hamas prepare for talks in Egypt ahead of possible ceasefire in Gaza इजरायल, गाजा और हमास; तीनों के लिए सोमवार है खास, ट्रंप के पीस प्लान पर लगेगी मुहर?, Middle-east Hindi News - Hindustan
इजरायल, गाजा और हमास; तीनों के लिए सोमवार है खास, ट्रंप के पीस प्लान पर लगेगी मुहर?

मिस्र के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सोमवार की बैठक इजरायल द्वारा पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की अदला-बदली के प्रस्ताव पर केंद्रित रहेगी। एक मिस्री अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी इस चर्चा में शरीक होंगे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:48 PM
इजरायल, गाजा और हमास के बीच सोमवार एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। 6 अक्टूबर को इजरायल और हमास मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए कमर कस रहे हैं, जिससे गाजा में संभावित युद्धविराम की आशाएं प्रबल हो रही हैं। यह बातचीत उस समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें उसने शांति योजना के कुछ हिस्सों को मंजूरी दी है। इससे पहले इजरायल ने भी अमेरिका के इस युद्ध समाप्ति के नए प्रयासों का समर्थन जताया था। योजना के अनुसार, हमास अगले तीन दिनों में बाकी 48 बंधकों को मुक्त करेगा, जिनमें से करीब 20 के जीवित होने की उम्मीद है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इस हफ्ते बंधकों की रिहाई की घोषणा हो सकती है।

अमेरिकी दूत भी होंगे बैठक में शामिल

मिस्र के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सोमवार की बैठक इजरायल द्वारा पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की अदला-बदली के प्रस्ताव पर केंद्रित रहेगी। एक मिस्री अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी इस चर्चा में शरीक होंगे। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी। दूसरी ओर, एबीसी न्यूज के शो 'दिस वीक' में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि यदि हमास ट्रंप की योजना स्वीकार करता है, तो प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में बंधकों की रिहाई होगी और इजरायल को अगस्त 2024 वाली अपनी पीली रेखा तक पीछे हटना पड़ेगा।

रूबियो ने जोर देकर कहा कि हमास को बंधकों को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वे तैयार हैं, और बमबारी रोकनी चाहिए ताकि रिहाई संभव हो सके। दूसरी ओर सीएनएन के जेक टैपर को भेजे एक टेक्स्ट संदेश में ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हमास सत्ता में बना रहा, तो गाजा का पूरा विनाश हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू गाजा में बमबारी रोकने और शांति के पक्ष में हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर जल्द फैसला लिया जाएगा।

रविवार को गाजा में कम से कम 12 मौतें

ट्रंप ने इजरायल को गाजा पर बमबारी रोकने का निर्देश दिया है, लेकिन स्थानीय निवासियों और अस्पतालों के मुताबिक, पूरे इलाके में हमले जारी हैं। इजरायली सरकार की प्रवक्ता शोश बदरोसियन ने पत्रकारों से कहा कि गाजा पट्टी के अंदर कुछ बमबारी तो रुक गई है, लेकिन अभी कोई युद्धविराम लागू नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ 'नियमित संपर्क' में हैं और प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि मिस्र की वार्ता कुछ ही दिनों तक सीमित रहेगी, और हमास की ओर से कोई देरी की चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिफा अस्पताल के अनुसार, रविवार को गाजा शहर में हुए कई हमलों में कम से कम आठ लोग मारे गए। वहीं, नासिर अस्पताल ने बताया कि दक्षिणी शहर राफा में एक सहायता वितरण केंद्र के पास चार अन्य फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इजरायली सेना ने इन गोलीबारी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

