मुसलमान देशों की हुई थी मीटिंग, पर टूटने वाला है एक बड़ा साथी; इजरायल और US का क्या प्लान

कतर पर इजरायल के हमले के विरोध में इसी सप्ताह दोहा में 60 मुसलमान देशों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में इस्लामिक नाटो संगठन का प्रस्ताव तक रखा गया था और इजरायल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन अब कुछ ही दिनों के अंदर इजरायल एक और बड़ा कदम उठाने वाला है। इसके तहत सीरिया के साथ इजरायल एक सुरक्षा समझौता करने वाला है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ वार्ता चल रही है और जल्दी ही एक समझौता होगा।

उन्होंने दमिश्क में मीडिया से कहा कि सुरक्षा समझौता एक जरूरत है। हम चाहते हैं कि सीरिया के एयरस्पेस की सुरक्षा हो और हमारी अखंडता एवं संप्रभुता कायम रहे। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने सीरिया पर हमले किए थे और उसके दक्षिणी हिस्से में सेना चली आई थी। अब माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ तो इजरायल अपनी सेना को बुला लेगा। यह समझौता लंदन में हुई एक मीटिंग के बाद होने जा रहा है, जिसमें मध्यस्थता अमेरिका ने की है। यही नहीं इजरायल के साथ सीरिया का समझौता कराने के मकसद से ही कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक झटके में सीरिया से सारी पाबंदियां हटा ली थीं।

Axios की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने एक प्रजेंटेशन इजरायल को दी है। इसके अलावा इजरायल ने भी कुछ चीजें सामने रखी हैं। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका चाहता है कि इस महीने के अंत में होने वाली संयुक्त राष्ट्र आमसभा तक इजरायल के साथ सीरिया समझौता कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेशन में इजरायल के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश प्रस्ताव लाने वाले हैं। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात है। ऐसे में इजरायल की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि सीरिया जैसा मुस्लिम देश उससे समझौता कर ले।