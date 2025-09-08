लेबनान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इजरायल का हवाई हमला, चार हिजबुल्ला सदस्यों समेत पांच की मौत

इजरायल ने सोमवार को लेबनान के उत्तर-पूर्वी इलाके में हवाई हमले किए, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें हिजबुल्ला के चार सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

इजरायल ने सोमवार को लेबनान के उत्तर-पूर्वी इलाके में हवाई हमले किए, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें हिजबुल्ला के चार सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ईरान-समर्थित सशस्त्र संगठन ‘हिजबुल्ला’ को नि:शस्त्र करने का दबाव बढ़ रहा है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हवाई हमले हर्मेल और बेका प्रांतों की सीमाओं पर किए गए, जो सीरिया की सीमा के पास स्थित हैं। यह क्षेत्र इजरायली हमलों से सामान्यतः अछूता रहता है। हमले में पांच लोग घायल भी हुए हैं।

हिजबुल्ला के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि मारे गए पांच लोगों में से चार इस सशस्त्र संगठन के सदस्य थे। इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाय अंद्रेई ने बताया कि हवाई हमलों में हिजबुल्ला के ठिकानों और ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें उसके ‘रदवान फोर्सेस’ के प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिका की मध्यस्थता में नवंबर में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन तब से इजरायल दक्षिणी लेबनान में लगभग रोजाना हिज्बुल्लाह को निशाना बनाते हुए हमले करता रहा है। हालांकि उत्तर-पूर्वी लेबनान में इस प्रकार के हमले विरले होते हैं।