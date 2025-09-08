Israel airstrike Lebanon 5 dead including 4 Hezbollah members लेबनान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इजरायल का हवाई हमला, चार हिजबुल्ला सदस्यों समेत पांच की मौत, Middle-east Hindi News - Hindustan
लेबनान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इजरायल का हवाई हमला, चार हिजबुल्ला सदस्यों समेत पांच की मौत

इजरायल ने सोमवार को लेबनान के उत्तर-पूर्वी इलाके में हवाई हमले किए, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें हिजबुल्ला के चार सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

Deepak भाषा, बेरुतMon, 8 Sep 2025 10:52 PM
इजरायल ने सोमवार को लेबनान के उत्तर-पूर्वी इलाके में हवाई हमले किए, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें हिजबुल्ला के चार सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ईरान-समर्थित सशस्त्र संगठन ‘हिजबुल्ला’ को नि:शस्त्र करने का दबाव बढ़ रहा है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हवाई हमले हर्मेल और बेका प्रांतों की सीमाओं पर किए गए, जो सीरिया की सीमा के पास स्थित हैं। यह क्षेत्र इजरायली हमलों से सामान्यतः अछूता रहता है। हमले में पांच लोग घायल भी हुए हैं।

हिजबुल्ला के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि मारे गए पांच लोगों में से चार इस सशस्त्र संगठन के सदस्य थे। इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाय अंद्रेई ने बताया कि हवाई हमलों में हिजबुल्ला के ठिकानों और ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें उसके ‘रदवान फोर्सेस’ के प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिका की मध्यस्थता में नवंबर में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन तब से इजरायल दक्षिणी लेबनान में लगभग रोजाना हिज्बुल्लाह को निशाना बनाते हुए हमले करता रहा है। हालांकि उत्तर-पूर्वी लेबनान में इस प्रकार के हमले विरले होते हैं।

लेबनानी सरकार ने हाल ही में सेना द्वारा तैयार एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत हिजबुल्ला को धीरे-धीरे नि:शस्त्र किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने संगठन के साथ किसी सीधे टकराव से इनकार किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि लितानी नदी के दक्षिण में अब उसके सदस्यों की कोई सशस्त्र उपस्थिति नहीं है, लेकिन वह तब तक अपने हथियार छोड़ने से इनकार करता है जब तक इजराइल हमले रोक नहीं देता और युद्ध के दौरान कब्जा किए गए पांच पहाड़ी क्षेत्रों से पीछे नहीं हटता। इस संघर्ष में लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई थी और लेबनान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था।

